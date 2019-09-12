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اقتصاد

مؤشر البورصة يرتفع 1.19% الأسبوع الماضي

الخميس 12/سبتمبر/2019 - 11:59 م
البورصة المصرية
البورصة المصرية
محمد صبيح
ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث أغلق مؤشر ايجى اكس 30 عند 15110.3نقطة، مسجلا ارتفاعا بنحو 1.19%، بينما سجل مؤشر إيجي إكس70 ارتفاعا بنسبة 0.6% مسجلا 556.4 نقطة.

سجل مؤشر s&p ارتفاعا بنحو 0.63% مغلقا الفترة عند مستوى 2273 نقطة.. وبالنسبة لمؤشر EGX30 capped سجل ارتفاعا بنحو 1.26 % مغلقا عند 18355 نقطة.. وسجل مؤشر ايجى اكس 100 ارتفاعا بنحو 0.76 % مغلقا الفترة عند 1480.6 نقطة.

وتراجع رأس المال السوقي للأسهم المقيدة في البورصة المصرية نحو 19 مليار جنيه مسجلا مستوى 755.1 مليار جنيه مقابل 774.1 مليار جنيه، بفعل تخارج شركة جلوبال تليكوم.

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