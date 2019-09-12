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رياضة

تقارير:الفيفا قرر خصم 6 نقاط من الإفريقي التونسي.. لهذا السبب

الخميس 12/سبتمبر/2019 - 11:07 م
فريق الافريقي التونسي
فريق الافريقي التونسي
محمد رشاد
أعلن رئيس نادي "العلمة" التونسي عبر صفحته على فيس بوك أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عاقب فريق الافريقي بسحب 6 نقاط من رصيده في قضية إبراهيم الشنيحي.

وقال موقع الصريح أونلاين التونسي أن مسئولي الافريقي لم تؤكد صحة المعلومة مع العلم وأن الأفريقي أكد أن ملف "العلمة" قانوني وتم تسديد المستحقات المالية في اجالها.

وأكد مصدر داخل الاتحاد التونسي أنه تم سحب 6 نقاط كما تم تقديم قضية ضد الأفريقي إلى لجنة الأخلاقيات بتهمة التزوير وستكون هناك عقوبة كبرى جديدة.

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