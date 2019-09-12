احذر| السير بـ الشبشب وبيجاما النوم يعرضك لـ غرامة 53 ألف جنيه

فبموجب مشروع القانون الذي تقدم به النائب الكويتي، ماجد المطيري، للبرلمان، يلزم المواطنين والوافدين باحترام القيم والعادات والتقاليد والثقافة السائدة في المجتمع الكويتي، ومن بينها الظهور في الأماكن العامة بملابس داخلية (بيجاما النوم)، وذلك بحسب ذكرت صحيفة القبس الكويتية.
غرامة 1000 دينار بسبب بيجاما النوم
مشروع القانون يقترح تغريم كل من يخل بتلك الآداب ما لا يقل عن 500 دينار ولا يزيد على 1000 دينار، ومضاعفة العقوبة عند التكرار.
من بين مقترحات قانون المطيري وضع 11 صفة تستوجب العقاب، تتضمن الظهور في الأماكن العامة بزي يحمل صورًا أو عبارات تسيء للذوق وتخل بالآداب، والتلفظ بألفاظ خادشة للحياء ولكرامة الأشخاص، والظهور في الأماكن العامة بملابس داخلية (بيجامة النوم)، والكتابة أو الرسم ومن في حكمهما - من دون تصريح من الجهات المختصة - على الجدران.
كما يتضمن مشروع القانون تغريما على "رفع صوت الموسيقى في الأماكن العامة، ومناداة الغير بعبارات خادشة وعنصرية، وتعريض الأطفال والنساء واستغلالهم لمواقف وأنشطة تسبب الخطر أو الفزع، والتعدي على حق الآخرين في طوابير الانتظار وفي الحصول على الخدمات، والتغرير بهم وتصويرهم خفية بقصد السخرية منهم أو إيقاعهم في فخ المقالب".
غرامة 5000 يوور لقيادة السيارة بالشبشب
ومن الكويت لانجلترا التي يفضل الكثير بها الخروج في غير أيام العمل بالشبشب، خاصة في فصل الصيف، أصبح الأمر غير مسموح به وذلك في حال قيداة السيارة، حيث صدر قانون يغرم من يقود سيارته وهو يرتدي "شبشب".
بحسب المادرة 97 من قانون الطرق السريعة، يلتزم قائدي السيارات بارتداء احذية لا تمنع من استخدام ادوات التحكم في السيارة بالشكل الصحيح، على عكس ارتداء الشبشب عند القيادة الامر الذي قد يعرقل السائق عن التحكم في فرامل السيارة.
تتخذ انجلترا وسائل اخرى لحماية قائدي السيارة، من بينها اذا اوقفت الشرطة أحد السائقين أثناء القيادة بطرق قد تسبب خطورة محتملة كارتداء احدذية قد تكون سببا لوقوع حادث، عند ذلك قد تواجه اتهاما تحت مسمى القيداة بلا مبالاة، وتصل عقوبتها بين دفع غرامة قدرها 100 جنيه إسترليني وإضافة ثلاث نقاط جزاء على رخصة القيادة، أو دفع 5000 جنيه إسترليني وإضافة تسع نقاط جزاء، أو حظر القيادة بحكم من المحكمة.