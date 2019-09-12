احذر| السير بـ الشبشب وبيجاما النوم يعرضك لـ غرامة 53 ألف جنيه

غرامة 1000 دينار بسبب بيجاما النوم



مشروع القانون يقترح تغريم كل من يخل بتلك الآداب ما لا يقل عن 500 دينار ولا يزيد على 1000 دينار، ومضاعفة العقوبة عند التكرار.



من بين مقترحات قانون المطيري وضع 11 صفة تستوجب العقاب، تتضمن الظهور في الأماكن العامة بزي يحمل صورًا أو عبارات تسيء للذوق وتخل بالآداب، والتلفظ بألفاظ خادشة للحياء ولكرامة الأشخاص، والظهور في الأماكن العامة بملابس داخلية (بيجامة النوم)، والكتابة أو الرسم ومن في حكمهما - من دون تصريح من الجهات المختصة - على الجدران.



كما يتضمن مشروع القانون تغريما على "رفع صوت الموسيقى في الأماكن العامة، ومناداة الغير بعبارات خادشة وعنصرية، وتعريض الأطفال والنساء واستغلالهم لمواقف وأنشطة تسبب الخطر أو الفزع، والتعدي على حق الآخرين في طوابير الانتظار وفي الحصول على الخدمات، والتغرير بهم وتصويرهم خفية بقصد السخرية منهم أو إيقاعهم في فخ المقالب".





اذا كنت ممن يفضلون الخروج من المنزل بارتداء الشبشب أو السير في الشارع بـ بيجاما النوم فأنت بالفعل معرض لغرامة مالية كبيرة.فبموجب مشروع القانون الذي تقدم به النائب الكويتي، ماجد المطيري، للبرلمان، يلزم المواطنين والوافدين باحترام القيم والعادات والتقاليد والثقافة السائدة في المجتمع الكويتي، ومن بينها الظهور في الأماكن العامة بملابس داخلية (بيجاما النوم)، وذلك بحسب ذكرت صحيفة القبس الكويتية.