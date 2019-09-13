ثقافة الغربية تناقش بطلان الادعاءات الصهيونية حول الهيكل

ناقش بيت ثقافة الفريق سعد الدين الشاذلي كتاب بعنوان "ادعاءات اليهود حول الهيكل" للدكتور عبد الله سمك وتضمنت المناقشة التي أدارتها هدى الشاذلي على أبرز ما جاء على لسان الكاتب من حيث أهداف تلك الادعاءات الباطلة والتي نفتها جميع المراجع التاريخية.



كما تضمن الكتاب أبرز الحقائق الدالة على أحقية المسلمين في المسجد الأقصى والتأكيد على مواقف مصر حول قضية الصراع العربي الإسرائيلي، وموقف القيادة السياسية المصرية من قضية القدس وتمسكها بإقامة دولة فلسطينية تكون عاصمتها القدس الشرقية.



واستعرضت دار الكتب بطنطا أهم الشروط الواجب توافرها عند استبدال أو إرجاع السلع في حالة وجود عيب بها أو أنها غير صالحة للاستخدام، وذلك خلال محاضرة نظمتها الهيئة العامة لقصور الثقافة بفرع ثقافة الغربية وبالتعاون مع جهاز حماية المستهلك، حيث أكد محمد راغب أن المادة 17 من القانون رقم 181 لسنة 2018 قد أعطت الحق للمستهلك في استبدال السلعة أو إعادتها مع استرداد قيمتها خلال 14 يوما من تاريخ الشراء إلا في بعض الحالات التي لا يجوز معها استبدال أو إرجاع السلعة.

