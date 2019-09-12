زاهى حواس يتأثر عند حديثه عن عمر الشريف.. فيديو

تأثر المؤرخ زاهى حواس، وزير الثقافة السابق، خلال حديثه عن الفنان العالمي الراحل عمر الشريف، وقال إن هناك علاقة خاصة تربطه بالفنان الراحل، معقبا: "عمر رآنى وأنا أسجل أفلاما تسجيلية وتاريخية كثيرة، لذلك أشاد بى"، وكشف أن عمر الشريف كان ذكيا جدًا ولماحا، وكان يستحق أن يحصل على الأوسكار.



وأضاف زاهى حواس، خلال لقاء خاص مع الإعلامى أحمد مجدى ببرنامج "صباح البلد" المُذاع عبر فضائية "صدى البلد" اليوم، الخميس، قائلا: "لم أترك عمر الشريف يومًا طوال فترة مرضه بالزهايمر، لم أتركه لحظة"، مؤكدًا أن عمر الشريف لم يكن يتذكر أحدًا خلال فترة مرضه سواه، واستطرد: "كان عارف اسمى وكان بينتظرنى فى بهو الفندق يوميًا".



وأشاد زاهى حواس بتمثيل كل من مينا مسعود ورامى مالك فى السينما، مؤكدًا أنهما أتقنا دورهما فى الأفلام العالمية التى شاركا فيها، مضيفًا أن عمر الشريف من أعز أصدقائه.



وأوضح زاهى حواس، أن كل أصحاب عمر الشريف الذين يدعون أنهم من أصدقائه لم يكونوا أصدقائه نهائيًا، ولكن كانوا يتمنون أن يقابلوه فقط، وقال: "عمر الشريف لم يحظ بجنازة ضخمة لأن ابنه طارق لم يعلن عن مكان صلاة الجنازة على والده خوفًا أن يحدث فوضى كما حدث خلال جنازة والدته الفنانة فاتن حمامة".



وتابع: "عمر كان بيشتمنى كتير خلال فترة مرضه، لأن طبيعته عصبية جدًا، ولم أكن أرد عليه نظرًا لحالته المرضية، ولم يسانده خلال فترة مرضه سوى أنا وابنه طارق".

