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اقتصاد

قطاع البنوك الأكثر تداولا بالبورصة الأسبوع الماضي

الجمعة 13/سبتمبر/2019 - 04:30 ص
البورصة المصرية
البورصة المصرية
محمد صبيح
تصدر قطاع البنوك قطاعات البورصة من حيث كمية التداول خلال الخمس جلسات الأخيرة بعد تداول 13.5 مليون ورقة مالية، بقيمة تداول 700.3 مليون جنيه، تلاه قطاع العقارات بتداول 197 مليون ورقة مالية بقيمة 551 مليون جنيه، ثم قطاع خدمات مالية بتداول 114.5 مليون ورقة مالية بقيمة 501.4 مليون جنيه.

وجاء فى المرتبة الرابعة قطاع خدمات ومنتجات صناعية بتداول 37.6 مليون ورقة مالية وبقيمة 280.2 مليون جنيه، ثم قطاع موارد أساسية بتداول 34.2 مليون ورقة مالية وبقيمة 263 مليون جنيه، ثم قطاع كيماويات بتداول 26.5 مليون ورقة مالية وبقيمة 267.3 مليون جنيه، ثم قطاع رعاية صحية وأدوية بتداول 51.5 مليون ورقة مالية بقيمة 266.9 مليون جنيه.

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