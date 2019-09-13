5 طرق تساعدك على اكتشاف مواهب طفلك بثقافة الغربية

دعت محاضرة ثقافية بدار الكتب بطنطا الى ضرورة السعي الجاد لاكتشاف قدرات ومواهب الأطفال وتشجيعهم على ممارسة الرياضة والفنون لما لها من آثار كبيرة في صقل مهاراتهم وتكوين شخصياتهم واكسابهم الخبرات الحياتية، حيث استعرضت الدكتورة سماح جاهين محاضر التنمية البشرية واستاذ المناهج وطرق التدريس خلال محاضرة نظمتها الهيئة العامة لقصور الثقافة بعنوان "كيف أكتشف مواهب طفلي؟" تضمنت التعريف العلمي للموهبة على أنها الاستعداد الفطري غير الطبيعي الذي يبديه الفرد مع قدرات استثنائية يتمتع بها دون غيره من أقرانه.



وتابعت "جاهين": تتوفر العديد من الطرق لتنمية مهارات ومواهب الطفل، ومنها السماح للطفل بتقرير ما يرغب القيام به وتشجيعه وتوجيهه وتقديم اقتراحات له كأخذ دروس في الموسيقى أو الفن أو غير ذلك، ومراقبة الطفل أثناء اللعب لمعرفة مواهبه واكتشاف قدراته، وأضافت أن من أهم الوسائل التي تساهم في اكتشاف مواهب الطفل هي توفير الجو العائلي المترابط، الذي تسوده المحبة، من خلال العلاقة الجيدة بين الأب والأم والإخوة والأخوات.



فيما أقام بيت ثقافة السنطة محاضرة ثقافية بعنوان "التلوث البيئي وآثاره السلبية" بمشاركة مجموعة من الأطفال، حيث تضمنت المحاضرة التعريف بمخاطر التلوث على صحة الانسان والحيوان والنبات، فيما قدمت أميرة الشرقاوي شرحا وافيا حول أنواع التلوث المختلفة، والمجهودات التي تقوم بها الدولة في الحفاظ على البيئة ومحاربة جميع أشكال التلوث البيئي، ودعت الأطفال للحفاظ على بيئتهم خالية من الملوثات من خلال بعض النصائح والارشادات.