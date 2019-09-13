الاحتفال باليوم العالمى للفن الإسلامى بمكتبة القاهرة.. الأربعاء القادم

تنظم مكتبة القاهرة الكبرى، التابعة لقطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، يوما ثقافيا احتفالا باليوم العالمى للفن الإسلامى، فى السادسة من مساء يوم الأربعاء ١٨ سبتمبر الجارى، بمقر المكتبة بالزمالك.



يتضمن برنامج الاحتفال إقامة ندوة لمناقشة كتاب" تراث محمد عبد العزيز مرزوق" يتحدث فيها الدكتور محمد عبد اللطيف، أستاذ الآثار الإسلامية والقبطية بجامعة المنصورة، والدكتورة هبة عبدالعزيز مرزوق، التي قدمت مقتنيات جدها إلى مكتبة الإسكندرية لرقمنتها ووضعها على موقع ذاكرة مصر المعاصرة، والدكتور محمد حسام الدين إسماعيل رئيس جمعية التراث والفنون التقليدية، ويدير اللقاء ياسر عثمان مدير عام المكتبة.



كما يتضمن الاحتفال إقامة معرض يضم مجموعة من اللوحات المميزة فى الفنون الإسلامية.