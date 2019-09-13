ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ثقافة

الاحتفال باليوم العالمى للفن الإسلامى بمكتبة القاهرة.. الأربعاء القادم

الجمعة 13/سبتمبر/2019 - 06:59 ص
صدى البلد
طارق موسى
تنظم مكتبة القاهرة الكبرى، التابعة لقطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، يوما ثقافيا احتفالا باليوم العالمى للفن الإسلامى، فى السادسة من مساء يوم الأربعاء ١٨ سبتمبر الجارى، بمقر المكتبة بالزمالك.

يتضمن برنامج الاحتفال إقامة ندوة لمناقشة كتاب" تراث محمد عبد العزيز مرزوق" يتحدث فيها الدكتور محمد عبد اللطيف، أستاذ الآثار الإسلامية والقبطية بجامعة المنصورة، والدكتورة هبة عبدالعزيز مرزوق، التي قدمت مقتنيات جدها إلى مكتبة الإسكندرية لرقمنتها ووضعها على موقع ذاكرة مصر المعاصرة، والدكتور محمد حسام الدين إسماعيل رئيس جمعية التراث والفنون التقليدية، ويدير اللقاء ياسر عثمان مدير عام المكتبة.

كما يتضمن الاحتفال إقامة معرض يضم مجموعة من اللوحات المميزة فى الفنون الإسلامية.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

غدا.. ثقافة إريتريا بثانى لقاءات برنامج أعرف أهلك بمكتبة القاهرة الكبرى

18 سبتمبر.. الاحتفال باليوم العالمى للفن الإسلامى بمكتبة القاهرة

ترشيحاتنا

احذر| السير بـ الشبشب وبيجاما النوم يعرضك لـ غرامة 53 ألف جنيه

اخبار الفن .. نشوى مصطفى تبكي في حفل زفاف ابنتها مريم.. أحمد عز ينشر صورة له أثناء حضور حفل زفاف أحمد فهمي وهنا الزاهد

شقيق الفنان محمد علي يفجر مفاجأة حول سرقته لأموال أخيه الأكبر المتوفى.. فيديو ومستندات

مؤمن زكريا يكشف عن رسالة خاصة لـ الخطيب واستجابته الفورية.. فيديو

نشوى مصطفى تبكي في حفل زفاف ابنتها مريم.. فيديو وصور

كريم فهمي يتصدر تويتر بعد رومانسيته مع زوجته.. ومغردون: من أحلى الحاجات اللي كانت في الفرح

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ الدولار.. تعرف على سعر فستان أيتن عامر فى صاحبة السعادة.. صور

بعد ولادتها بأيام.. شاهد أناقة زوجة كريم فهمى فى فرح هنا الزاهد وشقيقه

الآلاف يغنون مع تامر عاشور في حفل كامل العدد بـ نادي النصر بالإسكندرية.. صور