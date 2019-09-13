نشأة السينما العالمية.. محاضرة في ثقافة جنوب سيناء

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة تقديم فعالياتها الثقافية والفنية المتنوعة بفرع ثقافة جنوب سيناء، ونظم بيت ثقافة ابورديس مسابقة ثقافية بمشاركة عدد من رواد الموقع، وتوزيع الجوائز على الفائزين، ضمن فعاليات برنامج صيف بلدنا بجنوب سيناء، أعقبها عقد ورشة للفنون التشكيلية بعنوان "فى حب مصر" لرسم لوحات فنية معبرة عن معالم مصر ورموزها مثل علم مصر والأهرامات ونهر النيل وبعض الشخصيات المصرية.



أعد بيت ثقافة ابوزنيمة معرض لنتاج اللوحات الفنية التى نفذها الموهوبين خلال الورش الفنية لبرنامج صيف بلدنا، بينما عقد قصر ثقافة طور سيناء محاضرة تذوق سينمائي بعنوان "نشأة السينما العالمية" ألقاها الاعلامى هانى الأسمر مدير مكتب جريدة الأهرام بجنوب سيناء، تحدث خلالها عن دور ليوناردو دافنشي فى نشأة السينما العالمية، موضحًا أن البداية الحقيقية للسينما تعود لسنة ١٨٩٥ كنتيجة للجمع بين ثلاث اختراعات هى اللعبة البصرية والفانوس السحرى والتصوير الفوتوغرافي، مؤكدًا أن العصر الذهبى للسينما بدأ من ١٩٤١ حتى ١٩٥٤ كنتاج تغيير ثقافى أحدثته الحرب العالمية الثانية، تلا ذلك مناقشة لكتاب "العصر الرقمى وثورة المعلومات" أدار المناقشة مدير المكتب الفني بالمديرية، حيث دار النقاش حول تقنية الاتصال وصناعة المعلومات والاندماج الثقافى، موضحًا الفرق بين المبدع الورقى والمبدع الاليكتروني كذلك المتلقى الورقة والإكترونى.



نظم قصر ثقافة شرم الشيخ بشاطئ البحر العام بالمدينة مسابقة ثقافية للأطفال من رواد القصر وتوزيع الجوائز النقدية على الفائزين، كما نفذ بيت ثقافة نويبع نفس المسابقة، أعقبها إقامة مسابقة فنية للموهوبين ورسم لوحات فنية باستخدام الألوان الخشب والفلوماستر وورق الرسم بهدف تنمية المهارات الفنية للنشء .