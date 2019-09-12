بعد خضوعه لعملية جراحية.. آخر تطورات الحالة الصحية لـ حسام حسن

خضع حسام حسن المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى سموحة إلى عملية جراحية فى رقبته خلال الأيام الماضية بعد معاناته من آلام كبيرة صاحبته الآونة الأخيرة .



وتحسنت الحالة الصحية بشكل جيد للغاية لـ حسام حسن بعد خضوعه إلى عملية جراحية ، وعاد لقيادة تدريبات الفريق استعدادا للموسم الكروى الجديد .



ونشر حساب نادى سموحة الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك صورة لحسام حسن وهو يقود فريق سموحة عقب إجرائه العملية الجراحية.



وكتب حساب سموحة قائلا: " العميد حسام حسن يتحامل ويحضر المباراة الودية بين نادي سموحة ونادي فاركو رغم خضوغه لعملية جراحية بالرقبة، تمنياتنا بالشفاء العاجل لمديرنا الفني ".

