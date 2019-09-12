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أخبار العالم

رئيس وزراء السودان: اتفقت مع سيلفا كير على إزالة العوائق بين جوبا والخرطوم

الخميس 12/سبتمبر/2019 - 11:16 م
صدى البلد
عرفة البنداري
أجرت قناة "سكاي نيوز" لقاء مع رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، تحدث خلاله عن أبرز القضايا التي ناقشها مع رئيس جنوب السودان، سلفا كير ميارديت، في جوبا.

ونقلت القناة عن حمدوك قوله إن زيارته إلى جنوب السودان شكلت فرصة طيبة للقاء الرئيس سلفا كير وبحث العلاقات المشتركة، وأوضح رئيس الوزراء السوداني، الذي يزور عاصمة جنوب السودان في أول رحلة خارجية له منذ توليه منصبه، أنه ناقش مع الرئيس سيلفا كير قضايا كثيرة تهم البلدين، وأنه تم الاتفاق على إزالة كل العوائق التي قد تؤثر على العلاقات بين الخرطوم وجوبا.

وقال حمدوك: "نطمح إلى بناء علاقات استراتيجية مع جنوب السودان". وعبر رئيس الحكومة السودانية عن تقديره للدور الذي تلعبه جوبا لتحقيق السلام في السودان من خلال استضافة كل الحركات المسلحة وقياداتها. وأضاف"نحن مطمئنون تماما بأننا مع هذه القيادة الجادة نستطيع أن نخلق سلاما مستداما وأن نعبر ببلدنا لتحقيق تطلعات الشعب السوداني".

وتأتي زيارة رئيس الوزراء السوداني إلى جوبا بعد توقيع الحركات المسلحة اتفاقا إطاريا، الثلاثاء، مع الحكومة السودانية.

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