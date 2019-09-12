رضا الدنبوقى: الرئيس أكبر داعم للمرأة والطفل فى مصر

قال رضا الدنبوقى مدير مركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية، قانون العمل سواء منشأة خاصة أو حكومية لو عمل بها 100 سيدة يكون صاحب العمل ملزم يإنشاء دار حضانة .



وأضاف "الدنبوقى" فى تصريحات خاصة لصدى البلد الرئيس أكبر داعم للمرأة والطفل ، وبهذه الخطوة سيقوم بتشجيع الجهات الخاصة على تطبيق هذه الحضانات ، ويشجع بشكل غير مباشر المرأة على العمل لأن هناك سيدات تفضل الجلوس فى المنزل ورعاية الابناء على النزول للعمل .



وأكد أن هذه الحضانات تساهم فى زيادة الكفاءة الإنتاجية للمرأة العاملة، ويخفض نسب البطالة ويساعد على تقليص فجوة التمييز بين المرأة والرجل.



وأشار أن هذه الخطوة إيجابية وتنفيذ للمادة 72 من قانون العمل وللاتفاقات الدولية، لافتًا لضرورة أن تكون بهذه الحضانات أخصائى نفسى وأدوات ترفيهية وتكنولوجية وأنشطة لزيادة المهارات العقلية لنوفر جيل جديد .