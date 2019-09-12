ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

رضا الدنبوقى: الرئيس أكبر داعم للمرأة والطفل فى مصر

الخميس 12/سبتمبر/2019 - 11:19 م
رضا الدنبوقى
رضا الدنبوقى
أمل مجدى
قال رضا الدنبوقى مدير مركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية، قانون العمل سواء منشأة خاصة أو حكومية لو عمل بها 100 سيدة يكون صاحب العمل ملزم يإنشاء دار حضانة .

وأضاف "الدنبوقى" فى تصريحات خاصة لصدى البلد الرئيس أكبر داعم للمرأة والطفل ، وبهذه الخطوة سيقوم بتشجيع الجهات الخاصة على تطبيق هذه الحضانات ، ويشجع بشكل غير مباشر المرأة على العمل لأن هناك سيدات تفضل الجلوس فى المنزل ورعاية الابناء على النزول للعمل .

وأكد أن هذه الحضانات تساهم فى زيادة الكفاءة الإنتاجية للمرأة العاملة، ويخفض نسب البطالة ويساعد على تقليص فجوة التمييز بين المرأة والرجل.

وأشار أن هذه الخطوة إيجابية وتنفيذ للمادة 72 من قانون العمل وللاتفاقات الدولية، لافتًا لضرورة أن تكون بهذه الحضانات أخصائى نفسى وأدوات ترفيهية وتكنولوجية وأنشطة لزيادة المهارات العقلية لنوفر جيل جديد .

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مركز الإرشاد والتوعية القانونية: صندوق دعم المرأة يحولها إلى منتجة وقيادية

مدير مركز المرأة للإرشاد: الزواج العرفى الباب الخلفي لأخطر جرائم العنف

مدير مركز المرأة: عقوبة التحرش تصل للحبس عامين.. ولكن أين التفعيل

القومى للمرأة يواجه التحرش في عيد الاضحى.. غرفة عمليات لرصد الحالات في الشارع.. وحقوقيون: الفتيات يخشين نظرة المجتمع عند الإبلاغ

مدير مركز المرأة للإرشاد والتوعية: ارتفاع تكاليف الطلاق سبب تراجع نسبته

مركز المرأة للإرشاد والتوعية: زواج الأطفال اغتصاب برضا وموافقة الأهل

ترشيحاتنا

بـ ملابس الشاطئ ..داليا مصطفى تنشر سيلفي مع زوجها

أصالة: لهذا السبب شاركت فى تحدى غطاء الزجاجة.. فيديو

اخبار النادي الاهلي اليوم الخميس.. اللاعبون غاضبون من الإدارة.. واكتساح بيراميدز في دوري القطاعات

برقم الجلوس.. احصل على بطاقة الترشيح لكليات الازهر عبر هذا الرابط

للنساء.. احذرى| التعرق المفرط علامة على إصابتك بهذا المرض

كيف انتقل عمرو جمال إلى طلائع الجيش رغم توقيعه لـ الصفاقسى.. مصادر تجيب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هيدي كرم بفستان شيك مع شريهان أبو النصر.. صورة

أنقذوا احمد مجدي.. القصة الكاملة لـ غرق طالب الدقهلية في مصيف دمياط.. صور

جاكت ولا بورنص.. نانسي عجرم بإطلالة غريبة على البحر