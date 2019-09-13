أبرز فيديوهات التوك شو.. سر نشر أصالة عنوان منزلها ورقم الهاتف على مواقع التواصل الاجتماعي.. حكاية مصرى آخر حب الأميرة ديانا

تناولت برامج التوك شو، خلال الساعات الماضية، العديد من القضايا والموضوعات المهمة، واستضافت عددًا من المسؤولين والخبراء والشخصيات العامة، إضافة إلى مجموعة من المداخلات الهاتفية.



سر نشر اصالة عنوان منزلها ورقم الهاتف عبر مواقع التواصل

كشفت الفنانة أصالة عن تفاصيل نشرها بدون قصد عنوان منزلها ورقم هاتفها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد نشرها الكارنيه الخاص بمدرسة أبنائها.



وأضافت خلال حوارها مع الإعلامية منى الشاذلى مقدمة برنامج "معكم" والمذاع عبر قناة "سي بي سي" :"من ذكائي الخارق نزلت الكارنيه بتاع أولادي في المدرسة من فرحتي بيهم، في الكارنيه رقم تليفوني ورقم تليفون زوجي طارق العريان وعنوان بيتنا وكل شئ، وزوجي زعل، وأنا بأخذ الأوسكار في السرعة، أسرع واحد بيفكر وينفذ".



ونوهت أصالة إلى أن مشاركتها في تحدي "غطاء الزجاجة" عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لإشباع رغبتها في المشاركة في التحديات مهما كانت.





أصالة عن مي فاروق: موهبتها جعلت مسيرتها نقية





أعربت الفنانة أصالة عن احترامها وتقديرها الكبير للمطربة مي فاروق، قائلة "بحترم موهبتها وكرامتها التي جعلت مسيرة حياتها نقية".



وأضافت أصالة، خلال حوارها ببرنامج "معكم منى الشاذلي" المذاع عبر قناة "سي بي سي" أنها تحترم شخصية مي فاروق بمعزل عن موهبتها نظرا لعدم استغلالها موهبتها أو شهرتها لتحقيق مآرب أخرى، لافتة إلى أن مي تستحق كل شئ جميل في الدنيا وستحصل يوما ما على حقها الطبيعي الذي يتناسب مع موهبتها وشخصيتها.



ونوهت أصالة إلى عشقها وإيمانها بالصداقة ووضعها الأصدقاء بمرتبة الأهل وتأثرها كثيرا بمقطع "أما أعراض انسحابك من حياتي مش قضية" في أغنية "خانة الذكريات".



تربية النحل علاج للاضطرابات الذهنية والنفسية







بدأ خبراء أمريكيون في نيوهامشير بدراسة تربية النحل كممارسة لدى بعض المنشآت في البلاد، لمعرفة إذا كانت لها انعكاسات إيجابية على قدماء المحاربين الذين يعانون من اضطرابات ذهنية مثل الاكتئاب والاضطراب الناجم عن الضغط النفسي لما بعد الصدمة، وذلك وفقا لتقرير عرضته فضائية "يورنيوز".



ومن بين أولئك الذين قاوموا مثل تلك الاضطرابات فينسي اليتالو، الذي قضى 40 سنة في الخدمة العسكرية بما فيها دورتين في العراق. ويقول فينسي عن تلك الممارسة إنها ساعدته في ان ينسى الآلام التي كان يعاني منها ولا يفكر إلا في النحل.



ولا توجد في الوقت الراهن سوى بيانات كمية قليلة تدعم راي البياطرة، والقائل بأن تربية النحل تساعد المقبلين عليها على التركيز والاسترخاء وتقديم إنتاجية أكثر، أما النتائج الكيفية فتتحدث عن نفسها، إذ يقول فينسي إن تربية النحل علاج بالنسبة إليه، وهو يحبها.



أما آدم اينجارو فيقول إن تربية النحل ساعدته على فهم ما مر به سابقا، لأن كثيرين يشعرون بالعزلة عندما يغادرون الجيش، لذلك فإن المكان الذي يرتاده لتربية النحل يساعده مع آخرين على أن تلتئم جروح الماضي.



أما كورما رايت فيقول إنه إلى جانب الفوائد الصحية، هناك فوائد مادية بجعل المنخرطين ممن تطوعوا لتربية النحل يكسبون عملا خاصا، وربما يكون لهم دخل إضافي.





حكاية مصرى آخر يحب الأميرة ديانا.. فيديو





أكد عالم الآثار، زاهى حواس أن زيارات أوباما وشاكيرا والأميرة ديانا لمصر كانت من أهم الزيارات التى يعتز بها.



واضاف زاهي حواس خلال لقاء خاص مع الإعلامي أحمد مجدى ببرنامج "صباح البلد" المُذاع عبر فضائية "صدى البلد" اليوم، الخميس قائلا "صورنى أحد المصورين صورًا كثيرة أنا والاميرة ديانا وكانت تعبر عن حبى لها وكتبت الصحف تعليقًا على الصورة " مصرى آخر يحب الأميرة ديانا".



موضحا أن عمر الشريف وأحمد رجب، وأنيس منصور كانوا شخصيات لم تتكرر فى حياته، لافتًا إلى أنه يصاحب كل الفنانين والمشاهير خلال زيارتهم لمصر.



وأشار زاهى حواس، ، إلى أن زيارة الفنان العالمي ويل سميث لمصر قلبت الدنيا كلها، وجاءت بناء على دعوتى له منذ 11 سنة أثناء تكريمى.



حديقة حيوانات بـ تايلاند تعوض الفيلة المصابة بأطراف صناعية







عرضت فضائية "يورونيوز" تقريرا عن حديقة حيوانات في تايلاند تقوم بتعويض فيلة بأطراف صناعية.



قامت ادارة الحديقة بانقاذ أنثى فيل تبلغ من العمر ثلاث سنوات من إصابة دامية في قدمها اليسرى عبر تصنيع وتركيب قدم صناعية لها.



وصرح المدير الإداري للحديقة كامبون تانساشا قائلا "آمل أن تكون سعيدًا بالبيت الجديد" مضيفا "نحن حزينون جدا لرحيلها".



وسيتم نقل فاجام إلى مركز حماية الفيلة التايلاندي في مقاطعة لامبانغ، على بعد 16 ساعة شمال تايلاند حيث ستعيش مع الفيلة المصابة الأخرى.



بعد الأمطار والفيضانات.. إعصار محتمل يهدد السواحل الإسبانية







عرضت قناة "روسيا اليوم" الفضائية فيديو يرصد إعصارا قويا محتملا هجومه على السواحل الإسبانية.



جاء ذلك الإعصار تزامنا مع الاضطرابات المناخية بتلك المنطقة خلال الفترة الماضية، حيث تعرضت للأمطار الغزيرة والفيضانات الجارفة.



عبر البث المباشر.. تفاصيل فتاة صورت عملية سرقتها.. فيديو



عرضت فضائية روسيا اليوم، مقطع فيديو بعنوان: والآن نقدّم لكم السرقة على الهواء مباشرة.. احذروا البث الحي..



وسجّلت عدسات الهاتف المحمول لهذه المواطنة البرازيلية عملية سرقة تليفونها المحمول بالصوت والصورة.



حدثت الواقعة أثناء البث الحي المباشر لهذه المواطنة على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، وبينما كانت تتحدث عبر البث لعشرات، وربما مئات من معجبيها، اختطف الهاتف شخص على دراجة نارية، لكنه لم يتمكن حتى وقت نهاية مقطع الفيديو من إيقاف البث المباشر.