زغاريد وشموع ومأكولات.. تفاصيل الليلة الختامية لمولد جلال الدين السيوطي .. شاهد

توافد الالاف من الاهالي واتباع الطرق الصوفية الى ضريح الشيخ جلال الدين السيوطي في الاحتفال بالليلة الختامية بمولده مساء اليوم الخميس بمنطقة القيسارية في أسيوط .



وحرصت العديد من السيدات والاسر على انارة الشموع امام مقام الشيخ جلال الدين السيوطي واطلاق الدعوات والزغاريد، في اجواء خيمت عليها حالة من الروحانية والبهجة .



وحرص الاهالي على قراءة الفاتحة داخل مقام جلال الدين السيوطي وسط زحام شديد من المريدين، فيما حرص اتباع الطرق الصوفية على توزيع الماكولات والمشروبات على الزائرين واقامت الطرق الصوفية حلقات من الانشاد داخل مسجد جلال الدين السيوطي.



وفرضت الاجهزة الامنية بمديرية امن اسيوط كردونات امنية بمحيط منطقة القيسارية لتأمين احتفالات الطرق الصوفية والاف المريدين بالليلة الختامية لمولد العارف بالله جلال الدين السيوطي .



جلال الدين السيوطي نشأ يتيما وأتم حفظ القرآن في سن الثامنة فاتسعت مداركه وزادت معارفه حتى تمكن من قراءة كتب منهاج الفقه والأصول وألفية ابن مالك في سن مبكرة،وكان السيوطي محل العناية والرعاية من عدد من العلماء من رفاق أبيه، وتولى بعضهم أمر الوصاية عليه، ومنهم الكمال بن الهمام الحنفي أحد كبار فقهاء عصره، وتأثر به الفتى تأثرًا كبيرًا خاصة في ابتعاده عن السلاطين وأرباب الدولة، وقام برحلات علمية عديدة شملت بلاد الحجاز والشام واليمن والهند والمغرب الإسلامي، ثم دَّرس الحديث بالمدرسة الشيخونية، ثم تجرد للعبادة والتأليف عندما بلغ سن الأربعين.



عاصر السيوطي (13) سلطانًا مملوكيًا، وكانت علاقته بهم متحفظة، وطابعها العام المقاطعة وإن كان ثمة لقاء بينه وبينهم، وضع نفسه في مكانته التي يستحقها، وسلك معهم سلوك العلماء الأتقياء، فإذا لم يقع سلوكه منهم موقع الرضا قاطعهم وتجاهلهم.

