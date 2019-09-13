مساحته 50 فدانا.. 60 صورة من ترميم فسقية قصر محمد علي باشا في شبرا الخيمة

تجولت كاميرا موقع صدي البلفي مبنى الفسقية بقصر محمد علي بشبرا، ورصدت خلالها أعمال الترميم الجارية هناك، والتي تقوم بها الآثار منذ مارس 2018 بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وننشر 60 صورة من جولتنا.



مبني الفسقية الذي شهد جولتنا، يضم حوض ماء تتوسطه نافورة وحجرة للطعام وقاعة للبلياردو وقاعة للاسماء وقاعة العرش، هذا المبني كان يعاني من العديد من المشكلات الهندسية والإنشائية والفنية.

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‏هذه المشكلات منها علي سبيل المثال سقوط أحد الحنايا الركنية المطلة علي الحوض، وتلف وتسريب في طبقات العزل الخاصة به وفي بلاطات الرخام بارضية الفسقية، وتسريب وتفكك رخام النافورة التي تتوسط حوض الفسقية،مع وجود ميل وعدم اتزان بجسمها ككل، ومشكلات في أعمال الصرف وغرف الفلاتر الطلمبات، وفطريات وتلفيات علي الأسطح المزخرفة.



كما كانت تعاني القاعات الملحقة بالمبني من وجود خلل في التركيبة الخشبية للسقف الجمالوني، وتساقطت طبقات الدهانات اللونية لسقف الأروقة، كما كانت تعاني بعض حوائط الحجرات من الشروخ و التشققات.



ورصدنا في جولتنا أعمال الترميم التي تتم علي قدم وساق بهمة ونشاط، إذ تم الانتهاء من تنظيف وصيانة وحدات الإضاءة بنسبة 65%، والانتهاء من أعمال التنظيف الميكانيكي والكيميائي للأعمدة الرخامية والأسقف الجصية المزخرفة للأروقة والحجرات، وأعمال فك أرضية البحيرة من بلاطات رخامية وكشافات الإضاءة وأعمال الميكانيكا والصيانة بنسبة 50%.



كم تم الانتهاء من أعمال الترميم للسقف الجمالوني ومعالجة ألواح الخشب الداخلية للأسقف بنسبة 50%، كما تم تجهيز الأسقف لأعمال الترميم الدقيق وإعادة الألوان لأصلها الأثري بعد الانتهاء من أعمال الترميم الانشائى للسقف الجمالوني بنسبة 45%،والانتهاء من أعمال الترميم الدقيق للمجري الرخامي لحوض الفسقية بنسبة 70 %.



وتاريخيا القصر يقع على مساحة ٥٠ فدانًا، وشيده محمد علي باشا مؤسس مصر الحديثة بشبرا قبل مائتي عام، وتم إسناد بناء هذا القصر إلى مشيد العمائر ذو الفقار كتخذا، وزخرف القصر بواسطة المهندس يوسف حكيكيان، وقد بدأت أعمال البناء عام 1808م-1223هـ وحتي عام 1836م.



وتفرد هذا القصر بالجمع بين الأسلوب الأوروبي في الزخارف وروح تخطيط العمارة الإسلامية، حيث ساعدت المساحة الشاسعة لموقع القصر علي اختيار طراز معماري فريد، والذي يعتمد علي الحديقة الشاسعة المحاطة بسور ضخم تتخلله أبواب قليلة العدد.



وتوجد بالحديقة عدة مبان كل منها يحمل صفات معمارية مميزة، كانت سرايا الإقامة أول وأهم منشآت القصر وكان ملحق بها عدة مباني خشبية لموظفي القصر والحراسة، أيضا سرايا الفسقية وسرايا الجبلاية التي شهدت إدخال نظام الإضاءة الحديثة ومبني الفسقية.