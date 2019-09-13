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تعليم

رئيس جامعة القاهرة ينعى ضحايا حادث صفط اللبن

الجمعة 13/سبتمبر/2019 - 12:02 ص
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
ياسمين سامي
نعى الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة ضحايا حادث ميكروباص محور صفط اللبن الذي كان يحمل عاملين بجامعة القاهرة.

نشر الدكتور الخشت عبر صفحته علي موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": العزاء لأسرهم جميعا، ربنا يرحمهم جميعا وينزلهم فسيح جناته. وأنعى من توفاه الله منهم من جامعة القاهرة، وأشكر زملائي في مجلس الجامعة على موافقتهم على مساهمة مالية من الجامعة لأسرهم، وتكفلنا بأي شيء يحتاجونه.

وتابع: أشكر زملائي العمداء الذين تواصلنا معهم أمس وسارعوا بمتابعة الحادث والإجراءات المختلفة والمساندة التامة.

وأضاف: كما أشكر المحافظ أحمد راشد على استجابته السريعة ومساندته عندما تواصلت معه أمس بشأن الحادث والشكر لأبنائي الصحفيين الذين تواصلوا معي منذ اللحظات الأولى وقدموا لنا معلومات ساعدتنا كثيرا.

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