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اقتصاد

بعد اتفاق مؤقت بين أمريكا والصين.. هبوط أسعار النفط 1%

الجمعة 13/سبتمبر/2019 - 07:31 ص
أسعار النفط
أسعار النفط
رويترز
هبطت أسعار النفط حوالي واحد في المئة بعد تقرير لوسائل إعلام ألقى شكوكا على احتمالات اتفاق مؤقت للتجارة بين الولايات المتحدة والصين في حين لم يسفر اجتماع لتحالف أوبك+ عن قرار بشأن تعميق تخفيضات في إمدادات الخام.

وتعرضت سوق النفط لمزيد من الضغوط بعد أن خفض البنك المركزي الأوروبي سعر فائدة الإيداع إلى مستوى قياسي منخفض عند -0.5 بالمئة من -0.4 بالمئة وقال إنه سيستأنف مشتريات للسندات بقيمة 20 مليار يورو شهريا بدءا من نوفمبر لتعزيز النمو في منطقة العملة الأوروبية.

وأنهت عقود خام القياس الأوروبي مزيج برنت لأقرب استحقاق جلسة التداول منخفضة 43 سنتا، أو 0.71 بالمئة، إلى 60.38 دولار للبرميل.

وتراجعت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 66 سنتا، أو 1.18، بالمئة لتغلق عند 55.09 دولار للبرميل.

وزادت عقود النفط خسائرها بعد أن نفى مسؤول بارز بالبيت الأبيض تقريرا لوكالة بلومبرج بأن الولايات المتحدة تدرس اتفاقا تجاريا مؤقتا مع الصين، حسبما أوردت محطة تلفزيون سي.إن.بي.سي.

وفي وقت سابق لقيت أسعار النفط دعما من أنباء بأن أكبر اقتصادين في العالم قدما بعض التنازلات في حربهما التجارية التي طال أمدها.

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