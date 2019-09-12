موجز السوشيال ميديا.. محمد صلاح يستعرض عضلاته.. دارين حلمي تغني لـ تامر عاشور.. تركى ال الشيخ يعلن بدء معسكر الترفيه لـ 95 شابا وشابة

نشر موقع صدى البلد عددا من الأخبار الخاصه بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، نستعرضها معكم في السطور التالية.
تركى آل الشيخ ينشر فيديو لأحد المواهب ويطلب منه التواصل معه .. شاهد
صورة ساخرة لـ نجمي مسرح مصر من فرح هنا الزاهد وأحمد فهمي.. والجمهور: البوفيه فتح
محمد صلاح يستعرض عضلاته مع زميله أندرو روبرتسون.. شاهد
تركى ال الشيخ يعلن بدء معسكر الترفيه لـ 95 شابا وشابة.. تفاصيل
دارين حلمي تغني لـ تامر عاشور.. والجمهور: دلوقتي هتسمعيه لوحدك.. شاهد
جنش يشارك جمهوره بـ صورة مع فريقه المعالج من ألمانيا
أصدقائي الأفاضل.. ساندى تنشر صورة برفقة رانيا يوسف ولقاء الخميسى
بـ بادي اخضر.. شاهد.. ياسمين صبري تبهر الجمهور في أحدث ظهور
داليا مصطفى تقضي إجازة الصيف بصحبة زوجها شريف سلامة
تركى آل الشيخ ينشر فيديو لأحد المواهب ويطلب منه التواصل معه .. شاهد
صورة ساخرة لـ نجمي مسرح مصر من فرح هنا الزاهد وأحمد فهمي.. والجمهور: البوفيه فتح
محمد صلاح يستعرض عضلاته مع زميله أندرو روبرتسون.. شاهد
تركى ال الشيخ يعلن بدء معسكر الترفيه لـ 95 شابا وشابة.. تفاصيل
دارين حلمي تغني لـ تامر عاشور.. والجمهور: دلوقتي هتسمعيه لوحدك.. شاهد
جنش يشارك جمهوره بـ صورة مع فريقه المعالج من ألمانيا
أصدقائي الأفاضل.. ساندى تنشر صورة برفقة رانيا يوسف ولقاء الخميسى
بـ بادي اخضر.. شاهد.. ياسمين صبري تبهر الجمهور في أحدث ظهور
داليا مصطفى تقضي إجازة الصيف بصحبة زوجها شريف سلامة