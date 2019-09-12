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رياضة

سموحة يفوز على فاركو 1-0 وديا

الخميس 12/سبتمبر/2019 - 11:57 م
فريق الكرة الأول
فريق الكرة الأول بنادي سموحة
أ ش أ
فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة على فاركو بهدف نظيف أحرزه اللاعب رجب نبيل بضربة رأسية، خلال اللقاء الودى الذى جمع بين الفريقين اليوم على ملعب نادي سموحة ضمن استعدادات الفريقين للموسم القادم.

ودفع الجهاز الفني للفريق بقيادة الكابتن حسام حسن - خلال اللقاء - بمعظم لاعبي الفريق للاطمئنان على مدى جاهزيتهم وقدرتهم على تنفيذ فكره واستيعاب خططه وتكتيكاته وفى محاولة للاستقرار على التشكيلة الأساسية التى يخوض بها غمار منافسات بطولة الدورى الممتاز.

وعلى الرغم من خضوع المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى سموحة حسام حسن لعملية جراحية بغضروف الرقبة اليوم ونصيحة الاطباء له بالراحة التامة، إلا أنه أصر على قيادة فريقه في المباراة الودية التي أقيمت أمام فاركو اليوم.

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