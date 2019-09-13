بنسبة تصل لـ15%.. النواب: مؤشرات واقعية بتراجع الأسعار بسبب البنزين والدولار

فترة تعافي يمر بها الاقتصاد المصري مؤخرًا بعد معوقات كبيرة كانت تقف حاجزًا أمامه، إلا أنه تجاوزها بشكل كبير، لكن كان ذلك له كثير من التضحيات والمسؤوليات التي وقعت على عاتق المواطنين، منها الارتفاع الذي شهدته الأسعار في الفترات الأخيرة، وكانت قفزة أرهقت المواطنين.





قيمة الدولار أمام الجنيه كانت أحد الأسباب التي أدت إلى ارتفاع كبير في الأسعار، نظرًا لفارق سعر الصرف بين الدولار والجنيه، إلى جانب زيادة أسعار المحروقات، والتي لها صلة كبيرة بارتفاع سعر الدولار، وكلا الأمرين جعل هناك ارتفاع كبير في الأسعار.





لكن بالإشارة إلى استفاقة الاقتصاد في الفترة الأخيرة، فقد يكون هناك تغييرًا كبيرًا معه ينعكس على الأسعار، حيث إن ارتفاع قيمة الجنيه أمام الدولار مرؤخرًا، وانخفاض سعر برميل البترول في الموازنة، من المفترض أن يسهمان بشكل مباشر في تراجع الأسعار، وفقًا لمؤشرات أشار إليها نواب البرلمان





* إعادة تقييم السلع البترولية

النائب محمد بدراوي رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية المصرية، صرح بأن آلية التسعير التلقائي التي صدر بشأنها قرار من رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي في 5 يوليو الماضي تحتاج إلي أن يعد بشأنها تصورات جديدة ليتم تطبيقها علي أسعار السلع سواء بالزيادة أو بالنقصان أول شهر اكتوبر المقبل، مطالبًا الحكومة بتطبيق قرارها الذي ينص علي عمل تسعير تلقائي كل ثلاثة أشهر وذلك وفقًا لتراجع أو ارتفاع الأسعار العالمية وإلزم القرار وزارة البترول بتشكيل لجنة لمراجعة اسعار المنتجات البترولية بناءًا علي سعر برميل البترول عالميًا وبناءًا علي سعر صرف الجنية أمام الدولار .





وأضاف "بدراوي"، أنه من المفترض أن نكون أمام تسعيرة جديد، مع بداية شهر اكتوبر المقبل، خاصة وأن الأسعار العالمية تغيرت للأحسن وسعر برميل البترول عالميًا تراجع، وكذلك سعر صرف الجنيه أمام الدولار، بما يعني أنه يفترض أن يكون هناك انخفاض في الأسعار وليس زيادة وذلك وفقًا لآلية التسعير التلقائي الصادر بشأنها قرار من رئيس الحكومة.





وأشار رئيس برلمانية الحركة الوطنية المصرية أن هناك تغير ايجابي متوقع وانخفاض عالمي ملحوظ في الأسعار حيث انخفض سعر برميل البترول من ٦٨ دولار في الموازنة العامة الماضية الي ٥٨ دولار في الموازنة الجديدة بمعدل انخفاض نسبته تتراوح من ١٢ ٪؜ الي ١٥ ٪؜





* ارتفاع قيمة الجنيه