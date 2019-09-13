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بين الناس

أب يناشد وزارة التضامن صرف معاش لنجليه المريضين.. صور

الجمعة 13/سبتمبر/2019 - 07:08 ص
صدى البلد
وسام مختار
ناشد المواطن محمود الوكيل، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، وزارة التضامن بتوفير معاش شهرى للإنفاق على اثنين من أبنائه.

ويقول الأب فى رسالته: يعانى أبنائى من مرض " الهموفليا " الأول محمد محمود لطفي الوكيل والثاني إسلام محمود لطفي الوكيل فقد أصيبا بنفس المرض ولا أملك تكاليف العلاج، مناشدا وزارة التضامن الاجتماعي صرف معاش شهرى لنجليه يساعده على الانفاق على تكاليف علاجهما.

للتواصل مع الحالة 01210877856

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسؤولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس 01006735360

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