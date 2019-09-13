أب يناشد وزارة التضامن صرف معاش لنجليه المريضين.. صور

ناشد المواطن محمود الوكيل، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، وزارة التضامن بتوفير معاش شهرى للإنفاق على اثنين من أبنائه.



ويقول الأب فى رسالته: يعانى أبنائى من مرض " الهموفليا " الأول محمد محمود لطفي الوكيل والثاني إسلام محمود لطفي الوكيل فقد أصيبا بنفس المرض ولا أملك تكاليف العلاج، مناشدا وزارة التضامن الاجتماعي صرف معاش شهرى لنجليه يساعده على الانفاق على تكاليف علاجهما.



للتواصل مع الحالة 01210877856



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