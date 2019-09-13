سفير اليابان في مصر: الرئيس السيسي أنجز عملا شغل العالم سنوات طويلة

قال ماساكي نوكي، السفير الياباني بالقاهرة، إن هناك تركيزا كبيرا من الشركات اليابانية على جودة السلع والمنتجات، حيث يولون اهتماما كبيرا بالعمر الافتراضي لكل سلعة، ما يمثل ارتفاعا طفيفا في سعرها العالمي مقارنة ببعض المنتجات الخاصة بدول أخرى.



وتابع، "نوكي" خلال لقاء تليفزيوني مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج "نظرة" المذاع على قناة "صدى البلد" الفضائية، أنه يشجع الشركات اليابانية لمعادلة أسعارها مع أسعار السوق العالمي والشركات المنافسة، مع الحفاظ على جودة المنتج.



ونوه السفير الياباني في مصر "ماساكي نوكي"، إلى أن هناك تبادلا تجاريا بين اليابان ومصر يصل لمليار دولار، لافتا إلى أن ذلك المبلغ في حالة تنامٍ مستمر.



قال ماساكي نوكي، السفير الياباني في مصر، إن مصر تمتلك حضارة عريقة تتجاوز الـ7 آلاف عام، حيث احتلت مصر قمة الحضارات التاريخية في عهد الفراعنة القدماء.



وأضاف، "نوكي"، أن مصر تتمتع بتنوع حضاري كبير بدأ بالحضارة الفرعونية وانتقلت لديها حضارات مختلفة مثل اليونانية، العثمانية، لتتراكم تلك الحضارات وتصنع مستقبلا واعدا للدولة.



ونوه، إلي أنه يملك شغفا كبيرا تجاه زيارة المناطق الحضارية والتاريخية في مصر، المتعلقة بالتاريخ الإسلامي المصري والحضارة الفرعونية العريقة.



قال ماساكي نوكي، السفير الياباني بمصر، إن رئيس وزراء اليابان تحدث عن ضخ 20 مليار دولار استثمارات في القارة الإفريقية السمراء خلال السنوات الـ3 المقبلة، مؤكدا ان تلك الاستثمارات سيكون تشجيعا كبيرا لمستثمري القطاع الخاص في مصر.



وأشار، "نوكي"، إلى أن لديهم شركات كبري تحتوي على عدد كبير من العمالة المصرية، مؤكدا أن إحدى شركات تصنيع قطع غيار السيارات توظف ما يقارب الـ 5000 مصري.



ونوه، إلي أنهم يهدفون لتوفير عمل أكثر وزيادة الاستثمار في السوق المصري، حيث يولون اهتماما كبيرا بنقل التكنولوجيا.



قال ماساكي نوكي، السفير الياباني بمصر، إن قمة "التيكاد" حققت نجاحا كبيرا، حيث كانت بحضور عدد كبير من رؤساء العالم، كما تم وضع خطة عمل للاقتصاد والمجتمع الدولي.



ونوه، السفير الياباني بمصر، إلي أن القمة شملت تغطية كاملة للقضايا الهامة في العالم، فضلا عن الحديث عن تطوير البنية التحتية ذات الجودة العالية، بالإضافة لتطوير الموارد البشرية فى القارة الأفريقية.



وأضاف السفير الياباني بالقاهرة "ماساكي نوكي"، أن قمة "التيكاد" ناقشت سبل الأمن والسلام في العالم، بالإضافة لمحادثات عن تشجيع الاستثمار الياباني في القارة الأفريقية السمراء.



قال ماساكي نوكي، السفير الياباني بمصر، إن قمة التيكاد بدأت منذ عام 1993، ويتم عقدها بشكل دوري كل عام تقريبا، إنها تستهدف تدفق القطاع الخاص إلى القارة الإفريقية، حيث أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على الربط بين كل دول القارة الإفريقية، وهو من أهم القضايا التي عمل عليها العالم طوال سنوات كثيرة.



وأشار، "نوكي"، إلى أن المساعدات الإنمائية الرسمية في البداية كانت تنال الجزء الأكبر من تركيز القمة، ولكنهم بدأوا في التركيز على دور الاستثمار منذ عام 2013، حيث كان هناك تأكيد أكثر علي القطاع الخاص.



وأضاف أن القارة الإفريقية السمراء لم تعد كما كانت خلال تسعينيات القرن الماضي، لافتا إلى أن هناك استثمارا كبيرا من القطاع العام بتلك القارة السمراء.



وأكد السفير الياباني بمصر، أنهم في اليابان اعلنوا عن التزامهم تجاه القارة الأفريقية السمراء في مجالات الاستثمار الخلاقة.



قال ماساكي نوكي، السفير الياباني في مصر، إن آسيا لديها شغف كبير بقناة السويس المصرية، منذ تشييدها في القرن التاسع عشر حتى افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي للقناة الجديدة.



وأشار، "نوكي"، إلي أن قناة السويس تعد نقطة حيوية هامة للعالم، نظرا لأهميتها الإستراتيجية الكبيرة في ربط قارات ودول العالم المختلفة.



وأضاف، أن هناك اهتماما كبيرا بالمنطقة منطقة القناة، حيث تضخ الشركات العالمية استثمارات ضخمة بالمنطقة الحرة بالقناة.



قال السفير الياباني بالقاهرة، ماساكي نوكي، إن تعاون اليابان مع مصر في المتحف المصري الكبير، كان إنجازا ثقافيا كبيرا وغير مسبوق للحكومة اليابانية، حيث لم يقوموا بتعاون ثقافي مع أي دولة بتلك الطريقة من قبل، مؤكدا أن كافة مساعداتها للدول الأخرى تقتصر علي مجالات الصحة والتعليم والبنية التحتية.



ونوه، "نوكي"، إلي أنهم سعداء بكونهم جزءا من ذلك المشروع الثقافي العملاق بالتعاون مع الدولة المصرية، مؤكدا أن ذلك المشروع لا يعد مساهمة للدولة والمجتمع المصري فقط ولكنها تنمية للتراث العالمي.



وأضاف، أن العالم أجمع سيستفيد من العرض الرائع للحضارة المصرية في مشروع المتحف المصري الكبير، لافتا إلي أن هناك تقدما كبيرا في عمليات التشييد والبناء لذلك المتحف، حتي يتم افتتاحه للجماهير.

