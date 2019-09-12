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أخبار العالم

نائب وزير الطاقة الأمريكي ينشر صورا له داخل الأهرامات.. صور

الخميس 12/سبتمبر/2019 - 11:40 م
نائب وزير الطاقة
نائب وزير الطاقة الأمريكي
شريف سيد
نشر نائب وزير الطاقة الأمريكى، دان برويليت، صورا له داخل منطقة الأهرامات في الجيزة، وذلك خلال الزيارة التي قام بها إلى مصر.

وكتب دان في تعليقه على الصور بموقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلا: "اختتم زيارة رائعة لمصر بجولة في إحدى عجائب الدنيا - الأهرامات وأبو الهول في الجيزة!".

ومن جانبها نشرت السفارة الأمريكية بالقاهرة تغريدة شاركت فيها صور دان، وكتبت أنه من الرائع زيارة المسئولين الأمريكيين لمعالم مصر التاريخية.

وكان نائب وزير الطاقة الأمريكية في زيارة لمصر من أجل إطلاق أول حوار استراتيجي خاص بالطاقة مع مصر، بحضور وزراء الكهرباء والطاقة.



نائب وزير الطاقة الأمريكي ينشر صورا له داخل الأهرامات.. صور
نائب وزير الطاقة الأمريكي ينشر صورا له داخل الأهرامات.. صور
نائب وزير الطاقة الأمريكي ينشر صورا له داخل الأهرامات.. صور

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