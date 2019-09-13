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بين الناس

موقف عشوائى للميكروباص في طنطا.. والأهالي: يعطل المرور.. صور

الجمعة 13/سبتمبر/2019 - 11:13 ص
صدى البلد
وسام مختار
شكا المواطن محمود السيد، المقيم فى مدينة طنطا محافظة الغربية ،في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من وجود موقف عشوائى بطنطا تعمل على تعطيل حركة المرور.

وناشد الأهالى المسئولين ضرورة التدخل لحل المشكلة فهى أحد المناطق الحيوية المكدسة بالسيارات العشوائية.

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسؤولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس 01006735360

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