موقف عشوائى للميكروباص في طنطا.. والأهالي: يعطل المرور.. صور

شكا المواطن محمود السيد، المقيم فى مدينة طنطا محافظة الغربية ،في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من وجود موقف عشوائى بطنطا تعمل على تعطيل حركة المرور.



وناشد الأهالى المسئولين ضرورة التدخل لحل المشكلة فهى أحد المناطق الحيوية المكدسة بالسيارات العشوائية.



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