تهالك مدرسة نزلة عليان الإعدادية بالصف يثير غضب الأهالى..صور

استغاث أهالى قرية نزلة عليان مركز الصف محافظة الجيزة، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من تهالك مدرسة نزلة عليان الإعدادية المشتركة.



وقال هانى ربيع من أهالى القرية: تعاني مدرسة نزلة عليان الإعدادية من تهالك فى بنية المدرسة والكهرباء، وهو ما يمثل خطر على حياة التلاميذ



وناشد الأهالى المسئولين بضرورة التدخل لإعادة بناء المدرسة حتى تكون مكان آمن لاستقبال الطلاب.



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