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بين الناس

تهالك مدرسة نزلة عليان الإعدادية بالصف يثير غضب الأهالى..صور

الجمعة 13/سبتمبر/2019 - 12:58 م
صدى البلد
وسام مختار
استغاث أهالى قرية نزلة عليان مركز الصف محافظة الجيزة، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من تهالك مدرسة نزلة عليان الإعدادية المشتركة.

وقال هانى ربيع من أهالى القرية: تعاني مدرسة نزلة عليان الإعدادية من تهالك فى بنية المدرسة والكهرباء، وهو ما يمثل خطر على حياة التلاميذ

وناشد الأهالى المسئولين بضرورة التدخل لإعادة بناء المدرسة حتى تكون مكان آمن لاستقبال الطلاب.

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسؤولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس 01006735360

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