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بين الناس

أهالى فاقوس بالشرقية يستغيثون بالمسئولين من كابل كهرباء يهدد حياة المواطنين.. صور

الجمعة 13/سبتمبر/2019 - 07:09 م
صدى البلد
وسام مختار
شكا المواطن رضا ماهر التلاوي، من أهالى مدينة فاقوس بمحافظة الشرقية، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من كابلات كهرباء على كوبرى مشاه مستشفى فاقوس العام بالشرقية.

وقال فى رسالته: إن كابلات الكهرباء تهدد حياة المواطنين الذين يمرون أعلى الكوبرى كما أنه من الممكن أن تسقط فى المياه وتتسبب فى كارثة، مناشدا المسئولين بالعمل على حل المشكلة فى أسرع وقت ممكن.

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسؤولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس 01006735360

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