أهالى فاقوس بالشرقية يستغيثون بالمسئولين من كابل كهرباء يهدد حياة المواطنين.. صور

شكا المواطن رضا ماهر التلاوي، من أهالى مدينة فاقوس بمحافظة الشرقية، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من كابلات كهرباء على كوبرى مشاه مستشفى فاقوس العام بالشرقية.



وقال فى رسالته: إن كابلات الكهرباء تهدد حياة المواطنين الذين يمرون أعلى الكوبرى كما أنه من الممكن أن تسقط فى المياه وتتسبب فى كارثة، مناشدا المسئولين بالعمل على حل المشكلة فى أسرع وقت ممكن.



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