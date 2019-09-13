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بين الناس

المجاري تهدد البيوت.. أهالي الشيخ زياد بالمنيا يستغيثون من عدم توصيل الصرف الصحى للقرية

الجمعة 13/سبتمبر/2019 - 10:10 م
صدى البلد
وسام مختار
ناشد أهالى قرية الشيخ زياد بمركز مغاغة بمحافظة المنيا، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، المسئولين بوفير محطة صرف صحى، مشيرا إلى أن القرية تفتقد لمحطة صرف.

وقال عوض الدسوقى فى رسالته: المنازل تعانى من ارتفاع منسوب المياه الجوفية، التى بدأت تملأ الشوارع، وأهالى القرية يعانون أشد المعاناة من عدم وجود مشروع الصرف الصحى بالقرية، مما يزيد من الأعباء المادية على أبناء القرية، فعربات الكسح الخاصة بالوحدة المحلية والتى تكلف ٧٠ جنيها فى النقلة الواحدة، تشكل عبئا ثقيلا على المواطنين.

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360

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