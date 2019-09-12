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أخبار العالم

أمريكا توجه الضربة القاضية لأردوغان بشأن المقاتلة إف 35

الخميس 12/سبتمبر/2019 - 11:52 م
صدى البلد
عرفة البنداري
أعلنت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأمريكية، البنتاجون، اليوم الخميس، أن واشنطن أبلغت تركيا أن قرارها شراء منظومة الدفاع الجوي الروسية "إس400" سيجعل استمرار مشاركتها في برنامج إنتاج الطائرة المقاتلة الشبح "إف35" أمرًا مستحيلًا.

ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن العقيد كارلا غليسون قوله إن السكرتير الصحفي للبيت الأبيض أصدر بيانًا في 17 يوليو 2019 أوضح أنه لا يمكن للطائرات من طراز "إف35" التعايش مع ما وصفتها بـ"المنصة لجمع المعلومات الاستخباراتية الروسية التي سيتم استخدامها للتعرف على قدراتها التقنية المتقدمة".

وأضافت غليسون للشرق الأوسط، أنه عقب ذلك الإعلان من البيت الأبيض، أعلنت إلين لورد، وكيلة وزارة الدفاع لشؤون الاستحواذ، أن الولايات المتحدة ستعلق مشاركة تركيا في برنامج الطائرة المقاتل الشبح وأنها ستبدأ عملية إزالتها رسميًا من البرنامج.

وتابعت المتحدثة باسم البنتاجون أن وكيلة وزارة الدفاع أتبعت هذا المؤتمر الصحفي برسالة إلى نظيرها التركي الدكتور إسماعيل دمير، كررت فيها موقف الولايات المتحدة بأنها ستواصل الإجراءات المطلوبة لإزالة تركيا من برنامج الطائرة.

وتأتي هذه التصريحات الأمريكية عقب إعلان المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم كالين، أن بلاده لم تتلقَ حتى اليوم أي رسالة أو تبليغ أو بيان رسمي من الولايات المتحدة، يفيد باستبعادها من برنامج إنتاج الطائرة.

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