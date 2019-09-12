الاتحاد العربى للتنمية : نستهدف تسويق وتحليل رؤية الشمول المالي العربي الموحدة 2030

قال المهندس أحمد إبراهيم رئيس مجلس إدارة الاتحاد العربى للتنمية، إنّ الاتحاد يستعد لإنتاج وإعداد برنامج اقتصادي متكامل، يظهر قريبا على إحدى القنوات التلفزيونية، بهدف تسويق وتحليل الأجندة الاقتصادية ورؤية الشمول المالي العربي الموحدة 2030، قبيل انطلاق قمة منتدى مجموعة الثمانية ومنتدى القاهرة الدولي لاستراتيجيات الاستثمار.



وأوضح إبراهيم أنّ فريق التحرير يعد المحتوى التلفزيوني الاقتصادي للبرنامج الاقتصادي، وعددا من اللقاءات مع مجموعة من رجال الأعمال والمستثمرين وكبار الشخصيات، ورموز من شباب رواد الأعمال، فضلا عن تجهيز لقاءات مهمة وحصرية للبرنامج، بينها لقاءات مع مسؤولين بالوزارات والاجهزة المهنية وذات الصلة، وعدد كبير من القناصل التجارية والسفراء، إضافة إلى إجراء مقابلات تلفزيونية لكبار الشخصيات الاقتصادية العربية والمصرية.



ولفت رئيس مجلس إدارة الاتحاد العربى للتنمية إلى أنّ الهدف من البرنامج الذي سيتم إنتاجه وتنفيذه للمساهمة في إحداث تكامل اقتصادي قائم على تبادل الخبرات والمصالح المشتركة التي تخدم جميع الأطراف، وبحث إمكانية علاج المشكلات وطرحها على طاولة الحكومة، وتسهيل دخول الاستثمارات للمساهمة في بناء اقتصاد قوي يحقق التنمية المستدامة التي يطمح إليها المواطن المصري والعربي أيضا.



ونوه إلى أنّ البرنامج سيتميز من حيث الشكل والمضمون لفرض نفسه على الساحة الإعلامية، كنوعية جديدة من البرامج الاقتصادية التي تعتمد على التحليل البناء والسهل للقرارات والفعاليات الاقتصادية التي تشهدها الدولة والمنطقة العربية، كما يهتم بتبني قضية ريادة الأعمال في مصر بشكل أساسي والوطن العربي بشكل عام.