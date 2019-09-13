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تعليم

اختبار القبول لتمهيدي ماجستير إعلام عين شمس .. 30 سبتمبر

الجمعة 13/سبتمبر/2019 - 06:00 ص
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
ياسمين سامي
يعقد قسم علوم الاتصال والإعلام بكلية الآداب جامعة عين شمس امتحان القبول في اللغة الأجنبية لطلاب تمهيدي ماجستير يوم الاثنين 30 سبتمبر.

ويشترط للتقديم اجتياز الطالب امتحان القبول في اللغة الأجنبية وحصول الطالب على 14 درجة لكي يقبل وتكون الأولوية للدرجات الأعلى.

وحدد قسم الإعلام قبول 10 طلاب فقط من المصريين والوافدين، ويشترط حصول الطالب المتقدم علي تقدير جيد على الأقل بإحدى الجامعات المصرية في مجال التخصص أو ما يعادل هذا التقدير لخريجي الجامعات غير المصرية.

وأوضح القسم، أنه لا يقبل طلاب المقاصة الحاصلين على تمهيدي ماجستير من الجامعات الأخرى وتشترط تفرغ الطالب عام أكاديمي كامل.

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