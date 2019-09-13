حظك اليوم الجمعة 13 - 9 - 2019 وتوقعات الأبراج على الصعيد المهني والصحي والعاطفي

يهتم كثيرون بمتابعة الأبراج والفلك، ومعرفة يوم حظهم، لذلك نقدم حظك اليوم الجمعة 13 - 9 - 2019 وتوقعات الأبراج على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى، حتى تستطيع الاطلاع عليه، وتراقب تحركاته، ويمكن أن يساعدك في تحديد خطواتك فيما بعد.



وفيما يلي نقدم لكم حظك اليوم الجمعة 13 - 9 - 2019 وتوقعات الأبراج على الصعيد المهني والعاطفي والصحي، ونتعرف معا على ما تحمله الأبراج من أسرار لكل برج، وسنحاول كشف النقاب عن ما تحمله الأيام القادمة من أفراح ونجاحات وأحزان، الآن نتابع كيف سيكون حظك اليوم 13 سبتمبر 2019، وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟



حظك اليوم الجمعة 13- 9- 2019 برج الحمل على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى

مهنيًا: تمهل لا داعي إلى استعجال الصفقات، وضع حدًّا لمصروفك العشوائي، وحذار التسرع في توظيف الأموال أو استثمارها في قطاعات غير منتجة.

عاطفيًا: تعرف يومًا مزدهرًا على الصعيد العاطفي مليئًا بالمفاجآت والدعوات والمناسبات والأسفار، وتترك أينما حللت انطباعًا مميزًا وتلفت الأنظار.

صحيًا: أنت شخص رياضي وتتمكن من فقدان الوزن الزائد في غضون فترة قصيرة، تطوير لياقتك البدنية هو أهم ما تفكر فيه اليوم.



حظك اليوم الجمعة 13- 9- 2019 برج الثور على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى

مهنيًا: أعد ترتيب حساباتك واسعَ إلى تعزيز الركائز والمصالح، تناقش موضوع إرث أو قرض، واغتنم الفرصة لكي تحلل الأوضاع المتقلبة ولتقييم الأمور.

عاطفيًا: تدهش الشريك بفعاليتك ويعترف لك بمخيلتك الغنية، عليك أن تتقبل المديح وتفتخر به فأنت تستحقه عن جدارة.

صحيًا: حافظ على وزنك ورشاقتك، ولا تهمل صحتك لتتمكن من النجاح والتقدم، فالصحة الجيدة تمكنك من المضي قدمًا.



حظك اليوم الجمعة 13- 9- 2019 برج الجوزاء على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى

مهنيًا: تلوح أعمال كثيرة في الأفق وتراكمات وتعب وإرهاق، ما يستدعي الكثير من التحضير والبرمجة والترتيب واستباق الأمور ووضع البدائل والتفكير في حلول.

عاطفيًا: تتحسّن الأجواء وتستعيد كامل حيويتك واشراقك، ووتعود الأمور تدريجيًا إلى طبيعتها، عساك تكون قد تعلّمت درسًا سهلًا في الهدوء والرصانة والنضج.

صحيًا: عليك ممارسة الرياضة واتباع نظام غذائي صحي، حتى لا تصاب بالسمنة خلال الفترة المقبلة بسبب إسرافك في الطعام.



حظك اليوم الجمعة 13- 9- 2019 برج السرطان على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى

مهنيًا: تفرح لانفراجات مهمة وتبدو جذابًا ومطمئنًا لتطور الأحداث، وتصحح أخطاءك وتكرر المحاولات التي فشلت سابقًا.

عاطفيًا: وضح كلامك جيدًا، لا تستسلم للكسل ولا تفسح في المجال لأي التباس أو سوء تفاهم مع الشريك، التوقيت غير مناسب.

صحيًا: إنتبه لصحتك ولصحّة بعض المقرّبين وتجنب الإهمال قدر المستطاع، فقد تكونون عرضة لوضع صحي طارئ.



حظك اليوم الجمعة 13- 9- 2019 برج الأسد على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى

مهنيًا: تتلقى دعمًا من أصدقاء محبين أو حتى ممن يؤيد خطواتك ويراك الأقدر لتحمل بعض المسؤوليات، وتعرف اتصالات جيدة جدًا وتكون مثمرة.

عاطفيًا: تبدو متفائلًا وإيجابيًا وتبدد بعض الالتباس وتخوض تحديات شخصية تحوّل أفكارك الى واقع، يحمل إليك هذا اليوم آفاقًا وتغييرات استثنائية وخطوات تصاعدية.

صحيًا: يجب أن تأخذ حذرك من السعال وموجات البرد الخفيف ليلًا، فأنت عرضة للوقوع فريسة للمرض بشكل طفيف.



حظك اليوم الجمعة 13- 9- 2019 برج العذراء على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى

مهنيًا: تواجه قضية ظلم أو افتراء، أو تضطر إلى اتخاذ قرار بشكل مفاجئ وتقلب الأوضاع رأسًا على عقب وتعيد عقارب الساعة إلى الصفر.

عاطفيًا: لا تُضع وقتك بمراجعة الماضي والندم على ما كان، أنت قادر على التعويض في علاقتك الجديدة شرط عدم الوقوع في أخطاء الماضي.

صحيًا: عليك التطلع إلى حياة أكثر هدوءًا وانسجامًا في محيطك العائلي والاجتماعي حتى لا تؤثر الحالة النفسية فيك وفي صحتك.



حظك اليوم الجمعة 13- 9- 2019 برج الميزان على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى

مهنيًا: تأثيرات ممتازة ورائعة ارتياح نفسي حلحلة نجاح ربح سوف تسمح لك الظروف المسيطرة بإحداث تغييرات لافتة في حياتك المهنية.

عاطفيًا: أنصحك بتعزيز العلاقات العاطفية والابتعاد عن الانفعالات والاستفزازات واتخاذ التدابير الوقائية في سبيل حماية استقرارك العاطفي.

صحيًا: أسباب متعددة تجدها وراء الوهن الذي تشعر به، لكنها سريعة المعالجة وتزول من دون أن تترك أي أثر على صحتك.



حظك اليوم الجمعة 13- 9- 2019 برج العقرب على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى

مهنيًا: تفتح أمامك ابواب المصالحة والسفر، إستغلّ حسن الأجواء والحظوظ، وحاول إنهاء الواجبات العالقة.

عاطفيًا: راجع قراراتك بشأن علاقتك بالشريك، وتمهل في الإفصاح عما في داخلك واتبع قلبك دائمًا فهو دليلك فى كل الأحيان.

صحيًا: يجب عليك التعامل مع أشخاص إيجابيين ويكونون دائمًا بالقرب منك حتى تستمد منهم طاقتك الإيجابية وتتخلص من الطاقة السلبية التي تؤثر في صحتك النفسية.



حظك اليوم الجمعة 13- 9- 2019 برج القوس على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى

مهنيًا: تجنب مخالفة القانون وتحاش الجدال والانفعال، ضاعف انتباهك في أثناء خوض المحادثات، وانتبه لكل كلمة تتفوه بها فقد تؤخذ عليك.

عاطفيًا: تشرق بجاذبية وحرارة مميزتين، تبدو أكثر حماسة وتجاوبًا مع العروض العاطفية، وتدخل فترة من اللقاءات الممتعة وأجواء الحب والحنان والتقارب.

صحيًا: عليك الاهتمام بجسمك كي تكون بأفضل حالاتك الصحية في الأيام المقبلة، وتمتع بالأجواء الجيدة، ووفر طاقة إيجابية قدر مستطاعك.



حظك اليوم الجمعة 13- 9- 2019 برج الجدى على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى

منهيًا: يكون هذا اليوم بمثابة امتحان لقدراتك ولاستعدادك للتقدم بخطى ثابتة، لذلك انصحك بالتوفيق جيدًا بين واجباتك المهنية والشخصية.

عاطفيًا: إذا كنت عازبًا تلتقي أخيرًا نصفك الآخر، وقد يتم ذلك حين تكون برفقة أصدقاء لك متزوجين.

صحيًا: وتيرة أعمالك ونشاطاتك لا تهدأ أبدًا، لذا قد تسبب لك إرهاقًا لكنك تشعر بالسعادة.



حظك اليوم الجمعة 13- 9- 2019 برج الدلو على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى

مهنيًا: تعالج مسائل مالية وربما يكون لديك بعض الفواتير المستحقة، وتتاح لك فرص جيدة لأعمال تحلم بها، وربما تعرف مفاجأة سارّة على الصعيد الشخصي.

عاطفيًا: علاقة قديمة تظهر وتزعزع الاستقرار السائد بينك وبين الشريك الحالي، لكن سرعان ما تعود الأمور إلى مجاريها الطبيعية.

صحيًا: تتوق إلى الرحلات والأسفار، وهذا يساعدك في المحافظة على صحة جيدة، نظم وقتك لتجد وقتًا للراحة.



حظك اليوم الجمعة 13- 9- 2019 برج الحوت على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى

مهنيًا: وجود القمر في برجك يجعلك تعيش يوما مليئا بالراحة والانفراجات والتطمينات والنجاحات في العمل وفي الحياة الخاصة.

عاطفيًا: على الرغم من الأجواء السلبية تتميز بصفاء ذهني هائل، وقد تسجل منعطفًا مهمًا في حياتك العاطفية.

صحيًا: لا ترهق أعصابك وتنفعل عند سماعك أخبارًا غير مطمئنة تتعلق بأحد المقربين منك، حاول أن تهدأ واخلد إلى نفسك.