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رياضة

عبد الحفيظ يكشف حقيقة إصابة أزارو وتحديد موقفه من مباراة كانو سبور

الجمعة 13/سبتمبر/2019 - 12:22 ص
وليد أزارو
وليد أزارو
محمد رشاد
أكد سيد عبد الحفيظ مدير جهاز الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى أن بداية الفريق فى بطولة الدورى المصرى الممتاز صعبة.

وأضاف عبد الحفيظ فى لقاء لبرنامج "ملك وكتابة" المذاع عبر قناة الأهلى أن الفريق يستعد للمباراة المرتقبة أمام كانو سبورت وفقًا للبرنامج الموضوع وأن أرضية الملعب التى ستقام عليها المواجهة جيدة خاصة وأن الملعب استضاف بطولة أمم أفريقيا عام 2015.

وقال إن المدير الفنى الجديد يهتم بالتفاصيل الصغير قبل الكبيره وهو عامل ايجابي وسيعود بالنفع على القلعة الحمراء خلال الفترة المقبلة.

وتابع مدير جهاز الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى أن وليد أزارو يعانى من اصابة خفيفة وسيكون فى التدريبات غدًا بينما جميع اللاعبين جاهزون للمباراة أمام كانو سبورت.

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