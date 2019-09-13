أوقعته في شباكها من أجل ثروته.. زوجة بالدقهلية تخدر زوجها وتصوره عاريا

لمع فى عينها ماله وثروته، فنصبت خيوطها وشباكه حوله، خاصة وأنها منفصلة عن زوجها الأول، وقررت أن تتزوجه لتحصل على ما تريد من ثروة، خاصة أن كل هدفها تكوين ثروة من خلاله، ساعدها فى ذلك سنها الصغير، خاصة أن فارق العمر 30 عاما.



قررت إسراء أن تحقق ذلك بالزواج، وبالفعل أغدق عليها مالا وساعدها على تحقيق أحلامها من خلال السفر والتنزه وشراء هدايا لها ولطفلها من زوجها الأول، أصرت على أن يكتب لها الشقة باسمها وأن يقدم لها مبالغ مالية كثيرة ولكنه رفض حتى الحديث معها بشكل ودى، لكنها دبرت له مكيدة.



استقبلته بابتسامة ماكرة حتى جلس مطمئنا ووضعت له مخدرا داخل كوب عصير مانجو وجردته من ملابسه ثم قامت بتصويره عاري الجسم وأجبرته على تبصيم دفترين وصلات أمانة و١٠ عقود.



تعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء السيد سلطان مدير المباحث الجنائية يفيد بقيام إسراء السعيد عبده ٢٥عاما طالبة بكلية الدراسات الإسلامية بتخدير زوجها ٥٥ عاما وتصويره بعد خلع ملابسه وإجباره على تبصيم دفترين إيصالات أمانة و ١٠ عقود و ١٠ أوراق على بياض.



من جهته، قال محمد محمود عطية محامى المجنى عليه إن موكله تزوج من المتهمة بتاريخ ١٥-١١-٢٠١٨ بقائمة أثاث بلغت ٤٧٥ ألف جنيه وتوقيعه على وصل أمانة كضمان لإتمامه الزواج حيث أنها الزوجة الثانية، مشيرا إلى أن المتهمة تقدمت بشكوى ضد زوجها بوصل الأمانة بتاريخ ١٠_١٢_٢٠١٨ على الرغم من إتمام الزواج.



وأشار المحامي إلى أن المتهمة اعتادت أسلوب عمل المحاضر وتقديم البلاغات فى طليقها الأول وأشقائها، مشيرا إلى أنها تحرر محضرا كل أسبوع أو أسبوعين على أقصى تقدير، واستكمل المحامى تفاصيل الواقعة أن المتهمة اشتكت زوجها بقائمة الأثاث بتاريخ ٢-٧-٢٠١٩ على الرغم من سيطرتها على شقة الزوجية، وقال: تقدمت بطلب تمكين الزوج من الشقة وبالفعل صدر قرار بتمكين الزوج من شقة الزوجية.



وقررت محكمة جنح قسم أول المنصورة بإخلاء سبيل المتهمة بكفالة ٥ آلاف جنيه فيما استأنفت النيابة على قرار المحكمة وقررت استمرار حبسها مع تحديد جلسة ١٤-٩ لنظر استئناف النيابة أمام غرفة مشورة جنح مستأنف ثان المنصورة.