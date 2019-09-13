طريقة عمل رول الفلفل والجبنة

رول الفلفل والجبنة من المقبلات الشهية التى يمكنك تقديمها لأفراد أسرتك على مائدة الطعام باسهل الخطوات على طريقة الشيف غادة التلي مقدمة برنامج زعفران وفانيلا.





مقادير رول الفلفل والجبنة

3 أكواب دقيق

2 ملعقة كبيرة سكر

1 و نصف ملعقة كبيرة خميرة

رشة ملح

1 كوب زبادي

ثلث كوب زيت



- الحشو

نصف كوب جبنة كريمي

فلفل ألوان

1 ملعقة كبيرة زبدة

1 ملعقة كبيرة توابل ايطالية

1 كوب جبنة مشكلة مبشورة



-للوجه

50 جرام زبدة

2 فص ثوم

1 ملعقة صغيرة أعشاب إيطالية



طريقة تحضير رول الفلفل والجبنة

لعمل العجينة:

* يخلط الدقيق مع السكر والخميرة ورشة الملح

* يضاف الزبادي والزيت

* يعجن الخليط جيدا حتى الحصول على عجينة طرية ومتماسكة

* تترك لتتخمر

* تفرد العجينة على سطح مرشوش بالدقيق باستخدام نشابة



لعمل الحشو:

* توضع الزبدة في طاسة على النار مع الثوم المفروم والفلفل الألوان والأعشاب الإيطالية

* تقلب جيدا على النار وترفع وتترك لتبرد

* تفرد الجبنة الكريمي على العجينة المفرودة وعليها الجبن المشكلة والحشو المعد سابقا

* تلف العجينة رول وتقطع باستخدام سكينة

* ترص في صينية مبطنة بورق زبدة وترش جبنة مبشورة على الوجه

* تدخل فرنا ساخنا على درجة 200 مئوية حتى تنضج



للوجه

* توضع الزبدة في طاسة على النار مع الثوم والأعشاب الإيطالية وتقلب جيدا

* يصب الخليط على وجه الرول ويقدم دافئا أو باردا

