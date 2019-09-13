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ديني

اليوم.. قافلة الأزهر والأوقاف تجوب محافظة الشرقية

الجمعة 13/سبتمبر/2019 - 09:00 ص
قافلة الأزهر والأوقاف
قافلة الأزهر والأوقاف
محمد شحتة
تنطلق القافلة الدعوية العاشرة المشتركة لعلماء الأزهر والأوقاف، من مقر ديوان عام وزارة الأوقاف، اليوم الجمعة في تمام الساعة التاسعة صباحًا لمحافظة الشرقية برئاسة وزير الأوقاف .

وتضم ثمانية علماء : أربعة من علماء الأزهر الشريف وأربعة من علماء الأوقاف ، ليتحدثوا جميعا بصوت واحد حول موضوع : ” واجب المُعلم والمتعلم ” .

ياتي ذلك في إطار المنهج الوسطي الذي يتبناه كل من الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف لمحاربة الفكر المتطرف ، وترسيخ القيم الأخلاقية والمبادئ الإنسانية التي دعا إليها ديننا الحنيف .

وتأتي هذه القافلة في إطار التعاون المشترك والتنسيق المستمر بين وزارة الأوقاف والأزهر الشريف برعاية من الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر ، ووزير الأوقاف .

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