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رياضة

مؤمن زكريا يكشف عن رسالة خاصة لـ الخطيب واستجابته الفورية.. فيديو

الجمعة 13/سبتمبر/2019 - 01:57 ص
مؤمن زكريا
مؤمن زكريا
محمد رشاد
كشف مؤمن زكريا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن رسالة خاصة أرسلها لمحمود الخطيب رئيس النادي في أكتوبر 2018 وتم الاستجابة بشكل فوري لطلبه.

وكشف مؤمن زكريا وعبر برنامج "اللعيب" عبر شاشة ام بي سي مصر عن رسالة نصية عبر هاتفه للخطيب أبلغه فيها بأنه لا يشترط على تجديد تعاقده مع الأهلي وأن كل ما يشاع حوله غير صحيح على الإطلاق وهو فقط يطلب مستحقاته المتأخرة ومكافأة الدوري.

وأشار مؤمن زكريا إلى أن الخطيب تواصل معه فورا ليقوم بتجديد تعاقده في اليوم التالي مباشرة مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي.

وتابع مؤمن زكريا تصريحاته بأن دعم الخطيب هو من سيدفعه للعودة بعد تأكيده بأن الفريق ينتظره "بعد شهر بعد ستة بعد سنة انت ابن الأهلي".

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