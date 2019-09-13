دعم القطاع الصحي بمطروح بتخصصات جديدة.. الحقن المجهري وتأخر الحمل والإنجاب والعادات الصحية السليمة للمرأة تدخل الخدمة.. وإدخال أحدث الأجهزة والأبحاث العلمية لخدمة المواطنين

دعم القطاع الصحي بمطروح بتخصصات جديدة

طبيب:

إدخال أحدث الأجهزة والأبحاث العلمية لتحقيق حلم الأمومة

مدير الصحة:

نشجع أي تخصصات تسهم في تقديم خدمات للأهالي

الحقن المجهري وتاخر الحمل والإنجاب والعادات الصحية السليمة للمرأة تدخل الخدمة بمطروح



