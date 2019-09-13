دعم القطاع الصحي بمطروح بتخصصات جديدة.. الحقن المجهري وتأخر الحمل والإنجاب والعادات الصحية السليمة للمرأة تدخل الخدمة.. وإدخال أحدث الأجهزة والأبحاث العلمية لخدمة المواطنين

- دعم القطاع الصحي بمطروح بتخصصات جديدة
- إدخال أحدث الأجهزة والأبحاث العلمية لتحقيق حلم الأمومة
- نشجع أي تخصصات تسهم في تقديم خدمات للأهالي
- الحقن المجهري وتاخر الحمل والإنجاب والعادات الصحية السليمة للمرأة تدخل الخدمة بمطروح
مازال القطاع الصحي بمطروح يحتاج إلى العديد من التخصصات الطبية التي تحتاج إليها المحافظة لسد العجز في بعض التخصصات، حيث بدأت مديرية الصحة بمطروح في وضع خطة لسد العجز في بعض التخصصات وتوفير بعض التخصصات الطبية الجديدة التي تحتاج إليها مستشفيات المحافظة.
من جهته، أكد الدكتور محسن طه وكيل وزارة الصحة بمطروح أن مديرية الصحة بالمحافظة تعمل على تطوير الرعاية الصحية لأبناء مطروح وزوارها، منا تعمل على توفير تخصصات طبية جديدة لا توجد بالمحافظة، لافتا أنه تم مؤخرا التعاقد مع عدد من الاستشارين وكبار الأطباء بدعم من وزارة الصحة ومحافظ مطروح.
وأضاف أنه تم بالتعاون مع إحدى المراكز المتخصصة في مجال صحة المرأة عقد مؤتمر والذي ناقش الجديد في علاج تأخر الحمل والحقن المجهري وأمراض النساء ونزيف ما بعد الولادة، بحضور الدكتور شريف الشناوي مدير عام الطب العلاجي بمديرية مطروح، والأجهزة التنفيذية وعمد ومشايخ مطروح ومديري المستشفيات وأطباء المحافظة.
وأشار إلى أنه تم الاتفاق مع كبار الأطباء على توقيع بروتوكول تعاون مع مديرية الصحة في مجال الحقن المجهري وعقد دورات تدريبية لأطباء مستشفى النساء والتوليد بمطروح، مع التنسيق لتجهيز وحدة حقن مجهري على أعلى مستوى بمطروح، كما تم مناقشة التشخيص المبكر للمشيمة الملتصقة، والتعامل معها وتفادي نزيف ما بعد الولادة حفاظا على حياة الأم.
في ذات السياق، أوضح الدكتور محمد عبد الحميد استشاري علاج تاخر الحمل والحقن المجهري أن هناك العديد من الأبحاث والدراسات التي تمت في علاج تأخر الحمل والإنجاب والحقن المجهري، بالإضافة إلى طرق تنشيط التبويض لعلاج تأخر الحمل لتحقيق حلم الأمومة للسيدات.