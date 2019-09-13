لأبناء العاملين بالتربية والتعليم.. تخفيض 50% من المصروفات الدراسية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سوف يتم تخفيض نسبة 50% من المصروفات الدراسية لأبناء العاملين بالتربية والتعليم خلال العام الدراسي الجديد 2019/2020.



وقالت وزارة التربية والتعليم، إن هذا الخصم يسري على الاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية المقررة، والأنشطة الطلابية بمختلف مراحل التعليم العام والفني، ولكن الخصم لا يشمل المصروفات المقررة بقوانين.



ويقوم ولي الأمر بالسداد بموجب قسيمة إيداع على حساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية في شبكة فوري والبريد المصري.



وعلى التوجيه المالي والإداري متابعة أعمال التحصيل والتوريد لصندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية والجهات الأخرى، وموافاة الصندوق ببيان معتمد من الإدارة التعليمية، موضحا به أعداد الطلاب المسددين للرسوم والاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية المقررة والأنشطة الطلابية، واسم المدرسة، والمرحلة، وصورة من الإيصال الدال على ذلك.