إعلان نسبة القبول ببرنامج التعليم الطبي الموازي الخاص بجامعة الأزهر

أعلنت جامعة الأزهر عن نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2019، في مؤتمر صحفي ظهر أمس الخميس.



وبعد إعلان نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية، اتضح المجموع ونسبة القبول ببرنامج التعليم الطبي الموازي الخاص الذي استحدثته الجامعة في العام الجديد، حيث سيتم قبول الطلاب في كلية طب البنين بهذا البرنامج الحاصلين على نسبة مئوية 94،77%، أما الطالبات في كلية طب البنات فسيتم قبولهن في برنامج التعليم الطبي الموازي الخاص بشرط حصولهن على نسبة 95،69%.



ويشتمل البرنامج على نفس نظام عدد السنوات في كلية الطب العادية، مع العمل بنظام الساعات المعتمدة، وبتكلفة مالية في العام الواحد للطالب خمسين ألف جنيها، ويدرس الطلاب في قاعات مكيفة وأساتذة على أعلى مستوى.



وبلغت النسبة المئوية للقبول بكليات العلمى البنين كالآتي : طب بنين القاهرة 95،54%، وطب بنين دمياط 95،08%،وطب بنين أسيوط 94،77%، وطب أسنان بنين القاهرة 94،62%، وطب اسنان بنين أسيوط 94،31 %، وصيدلة بنين القاهرة 93،96 %، وصيدلة بنين اسيوط 93،23%، وهندسة بنين القاهرة 91،23%، وهندسة بنين قنا 90،77%.



أما نسب القبول بكليات العلمي البنات : طب بنات القاهرة 96،62%، وطب بنات دمياط 96،15%، وطب بنات أسيوط 95،69%، وطب اسنان بنات القاهرة 95،85%، وصيدلة بنات القاهرة 95،31%، وصيدلة بنات أسيوط 94،92%، وهندسة بنات القاهرة 93،23%، وكلية التمريض للبنات 92،46%.



وبلغت نسب القبول بكليات القمة الأدبي البنين كالآتي : كلية اللغات والترجمة بجامعة الأزهر بالقاهرة دراسات إسلامية لغة ألمانية نسبة 88،73%، وقسم الترجمة الفورية باللغة الإنجليزية 86،98 %، وقسم الدراسات الإسلامية باللغة الإنجليزية 84،60%، وقسم الدراسات الإسلامية بالفرنسية 83،81% .



أما كليات الأدبي البنات فنسب القبول بها كالآتي : دراسات إسلامية تفهنا الأشراف قسم الترجمة الفورية باللغة الإنجليزية 93،17%، وكلية الدراسات الإنسانية بالقاهرة قسم الترجمة الفورية باللغة الإنجليزية 92،02 %، وكلية البنات الأزهرية بالعاشر من رمضان قسم الترجمة الفورية باللغة الإنجليزية 92،54 % ، وكلية الدراسات الإنسانية بالقاهرة قسم اللغة الألمانية 91،59%.

