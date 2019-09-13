أسبريا لاعب الشهر في الشباب السعودي

اختتم فريق الشباب الاستعدادات على ملعب الأمير خالد بن سلطان، في إطار التحضير لمواجهة النصر الهامة المقرر لها اليوم الجمعة في الجولة الثالثة من الدوري السعودي للمحترفين.



من جهة أخرى أعلن نادي الشباب عن اختيار محترفه الكولومبي دانيلو اسبريا لاعب الشهر في الفريق لشهر أغسطس الماضي.



ولعب أسبريا مباراتين في الشهر الماضي، سجل خلالهما هدف وتحصل على ركلة جزاء، وأكمل 5 مراوغات ناجحة، وصنع 3 فرص لزملائه.



ويحتل الشباب قبل لقاء الغد المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 4 نقاط.