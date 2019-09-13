ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

فى ساعة واحدة .. وصفة سحرية للتخلص من الرشح

الجمعة 13/سبتمبر/2019 - 05:01 ص
الرشح
الرشح
هاجر هانئ
مع قرب انتهاء فصل الصيف وبداية فصل الخريف والشتاء، يعانى الكثير من الأشخاص من مشكلة الرشح سواء الكبار أو الصغار نتيجة التقلبات الجوية التى تشهدها البلاد.

قدم الدكتور محسن النادى، استشارى الطب البديل، وصفة سحرية ومذهلة تساعدك فى التخلص من الرشح التى تواجه العديد من الأشخاص.

مكونات وصفة علاج الرشح :
نصف كوب من عصير البصل
نصف كوب من العسل

طريقة استخدام وصفة علاج الرشح:
ضعى المكونات فى زجاجة ثم يضاف لها ماء
يرج المزيج جيدا لمدة 10 دقائق
ثم تناول كوب كل ساعة حتى يزول الرشح .

موضوعات متعلقة

بأسرع 3 مشروبات.. تخلصي من دهون البطن قبل أن تتحول إلى كابوس

فى 20 دقيقة.. وصفة مذهلة لإنبات الشعر وتغذيته

ترشيحاتنا

تعليق مثير من عمرو جمال عقب انضمامه لـ طلائع الجيش وأزمته مع الصفاقسي التونسي

الإخوانى الهارب سامى كمال الدين يدافع عن الفنان محمد علي ويهاجم زوجته بسبب شكواها من بناته

صلاة تجعلك في ذمة الله طوال اليوم

مؤمن زكريا يكشف عن رسالة خاصة لـ الخطيب واستجابته الفورية.. فيديو

اخبار النادي الاهلي اليوم الخميس.. اللاعبون غاضبون من الإدارة.. واكتساح بيراميدز في دوري القطاعات

كيف انتقل عمرو جمال إلى طلائع الجيش رغم توقيعه لـ الصفاقسى.. مصادر تجيب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد ولادتها بأيام.. شاهد أناقة زوجة كريم فهمى فى فرح هنا الزاهد وشقيقه

الآلاف يغنون مع تامر عاشور في حفل كامل العدد بـ نادي النصر بالإسكندرية.. صور

بالترتر اللامع ومكياج جذاب.. شاهد أحدث إطلالة لـ سمية الخشاب