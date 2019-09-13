فى ساعة واحدة .. وصفة سحرية للتخلص من الرشح

مع قرب انتهاء فصل الصيف وبداية فصل الخريف والشتاء، يعانى الكثير من الأشخاص من مشكلة الرشح سواء الكبار أو الصغار نتيجة التقلبات الجوية التى تشهدها البلاد.



قدم الدكتور محسن النادى، استشارى الطب البديل، وصفة سحرية ومذهلة تساعدك فى التخلص من الرشح التى تواجه العديد من الأشخاص.



مكونات وصفة علاج الرشح :

نصف كوب من عصير البصل

نصف كوب من العسل



طريقة استخدام وصفة علاج الرشح:

ضعى المكونات فى زجاجة ثم يضاف لها ماء

يرج المزيج جيدا لمدة 10 دقائق

ثم تناول كوب كل ساعة حتى يزول الرشح .