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حوادث

القبض على سائق دهس طفلا وأصاب 2 آخرين برمسيس

الجمعة 13/سبتمبر/2019 - 12:46 ص
صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
محمد صبرى
ألقى رجال الأمن بالقاهرة القبض على سائق بعد دهسه طفلا وإصابة ٢ آخرين وتحطيم ٣ سيارات نتيجة سرعته الزائدة فى ميدان رمسيس.

تم تحرير محضر وجار العرض على النيابة لإجراء تحليل للسائق لبيان ما اذا كان يقود تحت تأثير المخدر من عدمه.

تلقى قسم شرطة الأزبكية بلاغا من الأهالى الذين تمكنوا من الإمساك بسائق وتسليمه للشرطة بعد أن دهس طفلا ٩ سنوات وأصاب ٢ آخرين.

وتبين من التحريات أن السائق كان يقود سيارة ربع نقل بطريقة مسرعه بجوار محطة مصر ليدهس طفلا ويصيب ٢ آخرين ويحطم سيارتين.

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