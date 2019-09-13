التعليم: اعتماد قرارات مهمة ينتظرها المعلمون وإرسالها للمديريات خلال أيام

أعلن الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، أنه قد تم خلال الأسبوع الجاري اعتماد العديد من القرارات الوزارية التي ستسعد معلمي مصر.



حيث أوضح عمر عبر جروب ادعم د. طارق شوقي عبر تطبيق واتس آب : أن هذه القرارات تشمل تغيير المسمى الوظيفي لعدد 5000 معلم ، وترقية المعلمين المتخلفين عن الترقيات لعدد 1200 معلم .



كما أشار عمر إلى اعتماد قرار مهم بتثبيت ما لا يقل عن 500 معلم، وقال: إنه من المقرر أن تصل هذه القرارات رسميًا إلى جميع المديريات التعليمية المعنية الموجودة على مستوى الجمهورية خلال أيام.



وكانت وزارة التربية والتعليم قد أكدت أن المعلم هو أساس نجاح العملية التعليمية، وأن الوزارة تسعى بإهتمام حاليا لحل المشكلات أو العقبات التي تقابل المعلمين.