محمود التهامى يحيي الليلة الختامية لـ مولد جلال الدين السيوطي.. فيديو وصور

أحيا محمود ياسين التهامي نقيب المنشدين الليلة الختامية لمولد العارف بالله "جلال الدين السيوطي" بساحة ميدان المجذوب بحى غرب مدينة أسيوط، بالقرب من مسجد السيوطى، واستمرت الاحتفالية حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة.



كان الآلاف من الأهالي واتباع الطرق الصوفية توافدو على ضريح الشيخ جلال الدين السيوطي في الاحتفالات بالليلة الختامية بمولده مساء أمس الخميس بمنطقة القيسارية في أسيوط، وحرصت العديد من السيدات والأسر على إنارة الشموع أمام مقام الشيخ جلال الدين السيوطي وإطلاق الدعوات والزغاريد، في أجواء خيمت عليها حالة من الروحانية والبهجة.



وحرص الأهالي على قراءة الفاتحة داخل مقام جلال الدين السيوطي وسط زحام شديد من المريدين، فيما حرص اتباع الطرق الصوفية على توزيع المأكولات والمشروبات على الزائرين وإقامة الطرق الصوفية حلقات من الإنشاد داخل مسجد جلال الدين السيوطي.



وفرضت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط كردونات أمنية بمحيط منطقة القيسارية لتأمين احتفالات الطرق الصوفية وآلاف المريدين بالليلة الختامية لمولد العارف بالله جلال الدين السيوطي.



جلال الدين السيوطي نشأ يتيما وأتم حفظ القرآن في سن الثامنة فاتسعت مداركه وزادت معارفه حتى تمكن من قراءة كتب منهاج الفقه والأصول وألفية ابن مالك في سن مبكرة، وكان السيوطي محل العناية والرعاية من عدد من العلماء من رفاق أبيه، وتولى بعضهم أمر الوصاية عليه، ومنهم الكمال بن الهمام الحنفي أحد كبار فقهاء عصره، وتأثر به الفتى تأثرًا كبيرًا خاصة في ابتعاده عن السلاطين وأرباب الدولة.



وقام برحلات علمية عديدة شملت بلاد الحجاز والشام واليمن والهند والمغرب الإسلامي، ثم دَّرس الحديث بالمدرسة الشيخونية، ثم تجرد للعبادة والتأليف عندما بلغ سن الأربعين.



عاصر السيوطي 13 سلطانًا مملوكيًا، وكانت علاقته بهم متحفظة، وطابعها العام المقاطعة وإن كان ثمة لقاء بينه وبينهم، وضع نفسه في مكانته التي يستحقها، وسلك معهم سلوك العلماء الأتقياء، فإذا لم يقع سلوكه منهم موقع الرضا قاطعهم وتجاهلهم.