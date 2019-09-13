سياسي تونسي يتحدث عن الشكل المتوقع لمشاركة المواطنين في الانتخابات الرئاسية

قال الدكتور منذر ثابت، المحلل السياسي التونسي، إن الانتخابات التونسية في الخارج ستحدث مفاجأة استثنائية إيجابية، حيث إن الجاليات التونسية تنظر بزاوية مغايرة لما يحدث في تونس، متوقعًا أن لا تقل نسبة المشاركة في الانتخابات من قبل الجاليات عن 45%.



وأضاف "ثابت"، خلال مداخلة هاتفية في نشرة "أخبار TeN"، الذي يُعرض على شاشة "TeN"، أن الجاليات التونسية في الخارج تتمركز في فرنسا وإيطاليا وبلجيكا، كما أن نسبة مشاركة هذه الجاليات في الانتخابات التونسية لن تختلف كثيرًا عن النسبة الأخيرة للانتخابات.



ومن ناحية أخرى ذكر أن المناظرات الرئاسية التونسية مكسب كبير للمشهد السياسي، وأضافت أسلوبا للتواصل السياسي بالنسبة للناخب، ولكن هناك بعض المشاكل في المناظرات، حيث غابت عنها بعض الأسئلة العامة، مثل العلاقات بالدول العربية، أو مسألة نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس.