ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

سياسي تونسي يتحدث عن الشكل المتوقع لمشاركة المواطنين في الانتخابات الرئاسية

الجمعة 13/سبتمبر/2019 - 03:04 ص
صدى البلد
حمزة شعيب
قال الدكتور منذر ثابت، المحلل السياسي التونسي، إن الانتخابات التونسية في الخارج ستحدث مفاجأة استثنائية إيجابية، حيث إن الجاليات التونسية تنظر بزاوية مغايرة لما يحدث في تونس، متوقعًا أن لا تقل نسبة المشاركة في الانتخابات من قبل الجاليات عن 45%.

وأضاف "ثابت"، خلال مداخلة هاتفية في نشرة "أخبار TeN"، الذي يُعرض على شاشة "TeN"، أن الجاليات التونسية في الخارج تتمركز في فرنسا وإيطاليا وبلجيكا، كما أن نسبة مشاركة هذه الجاليات في الانتخابات التونسية لن تختلف كثيرًا عن النسبة الأخيرة للانتخابات.

ومن ناحية أخرى ذكر أن المناظرات الرئاسية التونسية مكسب كبير للمشهد السياسي، وأضافت أسلوبا للتواصل السياسي بالنسبة للناخب، ولكن هناك بعض المشاكل في المناظرات، حيث غابت عنها بعض الأسئلة العامة، مثل العلاقات بالدول العربية، أو مسألة نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس.

موضوعات متعلقة

محلل سياسي تونسي: وفاة السبسي بمثابة الزلزال.. فيديو

عبد الفتاح مورو مرشحا لـ حركة النهضة في الانتخابات الرئاسية التونسية

رئيس الهيئة المستقلة للانتخابات التونسية يكشف عن أبرز المرشحين للرئاسة

وزير الدفاع التونسي السابق يكشف عن أسباب دفعته لخوض سباق الرئاسة

تونس تنتخب.. أول مناظرة بين المرشحين للانتخابات الرئاسية

محلل سياسي تونسي: الحملات الانتخابية تأتي في أجواء من الاحتقان والتوتر..فيديو

ترشيحاتنا

ليس تحرشا.. قصة بيرين جوني الباحثة عن الشهرة على حساب محمد النني

خالد الغندور يعلن ملعب مباراة السوبر المصري.. وحقيقة الحضور الجماهيري .. فيديو

أنقذوا احمد مجدي.. القصة الكاملة لـ غرق طالب الدقهلية في مصيف دمياط.. صور

جاكت ولا بورنص.. نانسي عجرم بإطلالة غريبة على البحر

شقيق الفنان محمد علي: أخويا عملنا بلوكات وكلامه كله مرسل لا أساس له.. فيديو ومستندات

أحمد فهمي يتصدر تويتر لليوم الثاني بعد حفل زفافه على هنا الزاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد ولادتها بأيام.. شاهد أناقة زوجة كريم فهمى فى فرح هنا الزاهد وشقيقه

الآلاف يغنون مع تامر عاشور في حفل كامل العدد بـ نادي النصر بالإسكندرية.. صور

بالترتر اللامع ومكياج جذاب.. شاهد أحدث إطلالة لـ سمية الخشاب