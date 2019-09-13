بعد إجراء القرعة.. تعرف على تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك في الجولة الرابعة بالدوري

يستعد عشاق ومتابعو الدوري المصري لموسم ناري بعد القرعة التي أجريت لـ جدول الدوري 2019 /2020 والتي أسفرت عن مواجهة مبكرة بين الأهلي والزمالك في الجولة الرابعة من عمر المسابقة.



وأقيمت قرعة الدوري المصري بطريقة "غير موجهة" عكس الحال في المواسم السابقة حيث كان يتم تأجيل مواجهة الأهلي والزمالك إلى الجولة الأخيرة.



وفيما يلي نعرض المواجهات التي جمعت الأهلي مع الزمالك في الدوري المصري في الجولة الرابعة.



المواجهة الأولى .. موسم 1992 /1993



واجه الزمالك غريمه التقليدي الأهلي ضمن الجولة الرابعة وحقق فيها القلعة البيضاء الفوز بهدف وحيد عبر مصطفى نجم.



وحقق الزمالك لقب الدوري المصري هذا الموسم بفارق 6 نقاط عن الأهلي.



المواجهة الثانية .. موسم 1993/1994



واجه الأهلي فريق الزمالك في الجولة الرابعة وحقق خلالها القلعة الحمراء فوزًا عريضًا بثلاثية دون رد من توقيع كل من إبراهيم حسن، محمد يوسف ومحمد عبدالجليل.



الأهلي كان بطل الدوري في هذا الموسم المارد الأحمر برصيد 39 نقطة لكل منهما، وحل وقتها الزمالك في المركز الثالث برصيد 35 نقطة.