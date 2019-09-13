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رياضة

يوم راحة للاعبي المنيا من التدريبات بعد ودية الفيوم

الجمعة 13/سبتمبر/2019 - 12:56 ص
نادى المنيا
نادى المنيا
مالك خالد
قرر الجهاز الفني لنادى المنيا بقيادة سمير كمونة، منح لاعبي الفريق راحة سلبية قصيرة من التدريبات لمدة ٢٤ ساعة، وذلك خلال فترة الإعداد للموسم الجديد من الممتاز ب.

وحصل اللاعبون على راحة اليوم الجمعة بعد العودة من رحلة الأسيوطي سبورت، عقب التعادل السلبي مع فريق الفيوم في المباراة الودية التي أقيمت بين الفريقين على ملعب الأسيوطي ضمن الاستعدادات الممتاز ب.

ومن المقرر أن يستأنف فريق المنيا تدريباته يوم السبت المقبل لاستكمال فترة الإعداد للموسم الجديد، وتجهيز اللاعبين بشكل جيد للمرحلة المقبلة من دوري القسم الثاني.

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