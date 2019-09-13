يعيش في حالة صرع.. سياسي فلسطيني يوضح أسباب تعهد نتنياهو بضم غور الأردن

قال الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، إن من يُتابع حراك رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال الشهر الماضي بالتحديد يرى مدى التخبط الذي يُعاني منه، حيث ذهب نتنياهو للحرم الإبراهيمي لأول مرة له، متسلحًا برئيس الكنيست وقوات الاحتلال، وخلال وجوده في الحرم الإبراهيمي تحدث عن ضم أجزاء من الضفة الغربية من أجل إرضاء المستوطنين.



وأضاف "الرقب"، خلال حواره في برنامج "العرب في أسبوع"، الذي يُعرض على شاشة "TeN"، أن نتنياهو يريد الحصول على نسبة كبيرة في الانتخابات المقبلة في دولة الاحتلال الإسرائيلي من أجل أن يتمكن من تشكيل الحكومة، ويعيش وكأنه في بحر هائج من الموت ويرى أنه قد يغرق، وفي حالة فشله في الانتخابات سيذهب للسجن على الفور مثل سلفه حال خروجه من السلطة.



وأشار أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، إلى أن هناك ملفات فساد جاهزة ضد نتنياهو، كما أن مستشار القضاء الإسرائيلي ينتظر انتهاء فترة نتنياهو في أكتوبر المقبل من أجل محاكمته حال فشله في الانتخابات المقبلة، لذلك نرى أنه يعيش في حالة من الصرع، لذلك طالب بضم غور الأردن وأجزاء من البحر الميت والضفة الغربية.



وأوضح أنه تحدث عن غور الأردن لعدة أسباب، أولها أن مستوطنين غور الأردن لم يصوتوا في الانتخابات الماضية سوى بنسبة 1.8% من إجمالي أصواتهم لنتنياهو رغم أن عددهم ليس كثيرًا ، ولكنه يسعى للحصول على أكبر عدد من المستوطنين، كما أن غور الأردن منطقة منخفضة تنتج منتجات صعبة إنتاجها في مناطق أخرى مثل البلح والتمور والخضراوات والفواكه التي توجد في مواسم غير موسمها.