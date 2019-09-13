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توك شو

سفير مصر بالإمارات يشيد بالقاهرة ويكشف تفاصيل جائزة الطاقة

الجمعة 13/سبتمبر/2019 - 04:02 ص
جمعة مبارك الجنيبي
جمعة مبارك الجنيبي
توك شو
أوضح جمعة مبارك الجنيبي، سفير الإمارات في القاهرة، تفاصيل المؤتمر الصحفي للمجلس الأعلى للطاقة بدبي، والذي عُقد بالقاهرة لتسليط الضوء على جائزة الإمارات للطاقة النظيفة والمتجددة، حيث ذكر إن الجائزة مختصة بالابتكار في مجال الطاقة المتجددة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأضاف "الجنيبي"، خلال حواره في نشرة "أخبار TeN"، الذي يُعرض على شاشة "TeN"، أن دولة الإمارات مهتمة أن يشاركوها أشقائها العرب في أي مجال يساعد في التطور وخدمة المجتمع، موضحًا أن العالم أجمع يتحدث عن أهمية الطاقة المتجددة والطاقة النظيفة.

وتابع :" أعتقد أن لدينا في الوطن العربي كفاءات عالية جدا في مجال الابتكار، وطبعا مصر مهمة للغاية، نحن الآن في القاهرة نتحدث عن جائزة الإمارات، لأننا لما بنخرج من الامارات مصر تكون لها دائما أولوية في أجندتنا".

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