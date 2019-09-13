رئاسة السودان: حمدوك أكد اهتمامنا بوقف إطلاق النار في جوبا

أشاد العميد الركن الطاهر أبو هاجة مسؤول الإعلام في رئاسة الجمهورية السودانية، بزيارة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك اليوم إلى جوبا عاصمة جنوب السودان، في أول زيارة خارجية له منذ تقلّده منصبه قبل نحو 3 أسابيع، موضحًا أن حمدوك لديه اهتمام كبير جدًا في إحلال السلام في الدولة السودانية.



وأضاف "أبو هاجة"، خلال مداخلة هاتفية في نشرة "أخبار TeN"، الذي يُعرض على شاشة "TeN"، أن القيادة السيادية في السودان وكذلك رئيس الوزراء يضعون على رأس أولوياتهم إحلال السلام حسبما ورد في الصيغة الدستورية، موضحًا أن هذه الزيارة تبشر بنتائج إيجابية في مستقبل السودان.



وأشار مسؤول الإعلام في رئاسة الجمهورية السودانية، إلى أن الأوضاع في السودان تتغير كثيرًا عن ذي قبل، والحكومة الآن منشغلة بحل الأزمات الاقتصادية في البلاد وكذلك توطيد العلاقات الخارجية مع كل دول العالم، وحل الكثير من المشكلات التي حدثت خلال الثلاثين عامًا الماضية وتراكمت.